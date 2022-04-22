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Британское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 года

Минфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 31 мая, позволяющую проводить операции с подпавшим под санкции Газпромбанком.
ТАСС
OFSI выпустило генеральную лицензию
 на осуществление платежей за газ с 21 апреля по 31 мая текущего года.
Известия
Разрешение призвано "обеспечить доступность газа в Европейском союзе".
РИА Новости
Великобритания 24 марта ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка.
РИА Новости

Подробнее о событии

Газпромбанку выдали в Лондоне лицензию на деятельность
Московский Комсомолец17:05
Власти Британии продлили возможность платежей за газ Газпромбанку
Газета.Ru18:30
Минфин Великобритании разрешил платежи за газ в адрес Газпромбанка до 31 мая 2022 года
Комсомольская правда17:52
Санкционное управление Британии выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ до 31 мая
Lenta.ru17:30
Британское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 года
Известия22:38
Британские власти предоставили Газпромбанку лицензию на деятельность до 31 мая
ТАССвчера в 16:54
Великобритания разрешила платежи за газ в адрес Газпромбанка до 31 мая
Интерфаксвчера в 16:41

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