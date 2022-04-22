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Британское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 года

Минфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 31 мая, позволяющую проводить операции с подпавшим под санкции Газпромбанком.
ТАСС
Британия временно продолжит платить за газ через попавший под санкции «Газпромбанк».
Lenta.ru
OFSI выпустило генеральную лицензию
 на осуществление платежей за газ с 21 апреля по 31 мая текущего года.
Известия
Власти Великобритании ввели санкции против «Газпромбанка» и еще нескольких российских банков 24 марта.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Британское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 года
Известия22:38
Великобритания разрешила платежи за газ в адрес Газпромбанка до 31 мая
Интерфаксвчера в 16:41
Минфин Великобритании разрешил платежи за газ в адрес Газпромбанка до 31 мая 2022 года
Комсомольская правда17:52
Власти Великобритании продлили возможность платежей за газ «Газпромбанку» до 31 мая
Lenta.ru17:30
Газпромбанку выдали в Лондоне лицензию на деятельность
Московский Комсомолец17:05
Британские власти предоставили Газпромбанку лицензию на деятельность до 31 мая
ТАССвчера в 16:54
Власти Британии продлили возможность платежей за газ Газпромбанку
Газета.Ru18:30

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