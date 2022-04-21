РИА НовостиБританское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 годаМинфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 31 мая, позволяющую проводить операции с подпавшим под санкции Газпромбанком.ТАССOFSI выпустило генеральную лицензию на осуществление платежей за газ с 21 апреля по 31 мая текущего года.ИзвестияВедомство уточнило, что разрешение было выдано с учетом интересов компаний из государств-членов Евросоюза, которые проводят платежи за российский газ через Газпромбанк.URA.RuВеликобритания 24 марта ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйРидусИА Красная ВеснаРосбалтКомсомольская правдаLife.ruЯмал-МедиаЭкономика сегодняГазета.RuТелеканал 360°ФАНРБКВечерняя МоскваИзвестияПодробнее о событииБританское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 годаИзвестия22:38Власти Великобритании продлили возможность платежей за газ «Газпромбанку» до 31 маяLenta.ru17:30Британское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 годаРИА Новости17:47Власти Британии продлили возможность платежей за газ ГазпромбанкуГазета.Ru18:30Газпромбанку выдали в Лондоне лицензию на деятельностьМосковский Комсомолец17:05Британские власти предоставили Газпромбанку лицензию на деятельность до 31 маяТАССвчера в 16:54Великобритания разрешила платежи за газ в адрес Газпромбанка до 31 маяИнтерфаксвчера в 16:41Показать ещёОценить820Поделиться