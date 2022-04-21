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Британское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 года

Минфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 31 мая, позволяющую проводить операции с подпавшим под санкции Газпромбанком.
ТАСС
Как следует из заявления OFSI, лицензия действует с 21 апреля по 31 мая 2022 года, речь идет об оплате контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии.
РИА Новости
Британия временно продолжить платить за газ через попавший под санкции «Газпромбанк».
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин ответил на санкции со стороны западных стран, поручив перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны в рублях.
URA.Ru

Подробнее о событии

Власти Великобритании продлили возможность платежей за газ «Газпромбанку» до 31 мая
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