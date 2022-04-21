Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что СБУ начала подготовку очередной провокации с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области, чтобы в дальнейшем обвинить в военных преступлениях российских солдат.
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что ему не дали выступить на заседании Организации американских государств (ОАГ), где было принято решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя.
Starlink и ВСУ После начала специальной операции на Украине и обрывочных данных о проблемах у американских военных со спутниковой связью компания SpaceX заявила, что в кратчайшие сроки поставит Киеву комплекты Starlink.