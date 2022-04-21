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Британское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 года

Минфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 31 мая, позволяющую проводить операции с подпавшим под санкции Газпромбанком.
ТАСС
"Лицензия вступает в силу с 21 апреля 2022 года и истекает 31 мая 2022 года", - сказано в нем.
ТАСС
Ведомство уточнило, что разрешение было выдано с учетом интересов компаний из государств-членов Евросоюза, которые проводят платежи за российский газ через Газпромбанк.
URA.Ru
Великобритания 24 марта ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка.
РИА Новости

Подробнее о событии

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