РИА НовостиБританское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 годаМинфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 31 мая, позволяющую проводить операции с подпавшим под санкции Газпромбанком.ТАСС"Лицензия вступает в силу с 21 апреля 2022 года и истекает 31 мая 2022 года", - сказано в нем.ТАССВедомство уточнило, что разрешение было выдано с учетом интересов компаний из государств-членов Евросоюза, которые проводят платежи за российский газ через Газпромбанк.URA.RuВеликобритания 24 марта ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйРидусИА Красная ВеснаРосбалтКомсомольская правдаLife.ruЯмал-МедиаГазета.RuТелеканал 360°ФАНВечерняя МоскваИзвестияПодробнее о событииВласти Британии продлили возможность платежей за газ ГазпромбанкуГазета.Ru18:30Британские власти предоставили Газпромбанку лицензию на деятельность до 31 маяТАССвчера в 16:54Британское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 годаРИА Новости17:47Власти Великобритании продлили возможность платежей за газ «Газпромбанку» до 31 маяLenta.ru17:30Газпромбанку выдали в Лондоне лицензию на деятельностьМосковский Комсомолец17:05Минфин Великобритании разрешил платежи за газ в адрес Газпромбанка до 31 мая 2022 годаКомсомольская правда17:52Великобритания разрешила платежи за газ в адрес Газпромбанка до 31 маяИнтерфаксвчера в 16:41Показать ещёОценить473Поделиться