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Британское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 года

Минфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 31 мая, позволяющую проводить операции с подпавшим под санкции Газпромбанком.
ТАСС
Британия временно продолжит платить за газ через попавший под санкции «Газпромбанк».
Lenta.ru
Как следует из заявления OFSI, лицензия действует с 21 апреля по 31 мая 2022 года, речь идет об оплате контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии.
РИА Новости
Великобритания 24 марта ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка.
РИА Новости

Подробнее о событии

Власти Британии продлили возможность платежей за газ Газпромбанку
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