РИА НовостиБританское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 годаМинфин Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 31 мая, позволяющую проводить операции с подпавшим под санкции Газпромбанком.ТАССБритания временно продолжит платить за газ через попавший под санкции «Газпромбанк».Lenta.ruКак следует из заявления OFSI, лицензия действует с 21 апреля по 31 мая 2022 года, речь идет об оплате контрактов, заключенных до момента выпуска лицензии.РИА НовостиВеликобритания 24 марта ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГлавный региональныйГлавный региональныйРидусИА Красная ВеснаРосбалтКомсомольская правдаLife.ruГазета.RuТелеканал 360°ФАНВечерняя МоскваИзвестияПодробнее о событииВласти Британии продлили возможность платежей за газ ГазпромбанкуГазета.Ru18:30Минфин Великобритании разрешил платежи за газ в адрес Газпромбанка до 31 мая 2022 годаКомсомольская правда17:52Великобритания разрешила платежи за газ в адрес Газпромбанка до 31 маяИнтерфаксвчера в 16:41Власти Великобритании продлили возможность платежей за газ «Газпромбанку» до 31 маяLenta.ru17:30Газпромбанку выдали в Лондоне лицензию на деятельностьМосковский Комсомолец17:05Британские власти предоставили Газпромбанку лицензию на деятельность до 31 маяТАССвчера в 16:54Британское OFSI выдало Газпромбанку лицензию на платежи за газ на срок до 31 мая 2022 годаРИА Новости17:47Показать ещёОценить391Поделиться