ТАССБританское посольство считает непродление визы журналистки Би-би-си в РФ необоснованнымОтказ продлевать рабочую визу журналистки Би-би-си в РФ Сары Рейнсфорд является необоснованным.ТАССОтказ объясняется ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании.Lenta.ruРейнсфорд должна покинуть Россию до конца августа.Эхо МосквыВиза журналистки не была продлена, и ей придется уехать до 31 августа.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВГазета.RuАфиша DailyНовые ИзвестияВечерняя МоскваDiscover24Невские НовостиИзвестияПервое Студенческое агентствоПятый каналVSE42.RUПрофильПодробнее о событииПосольство Британии сочло решение не продлевать российскую визу журналистке Би-би-си необоснованнымРИА Новостивчера в 16:11Посольство Великобритании призвало Москву продлить рабочую визу журналистке BBCИнтерфаксвчера в 15:11Посольство Британии призвало Москву не выдворять журналистку Би-би-сиРБКвчера в 14:40Гендиректор «Би-би-си» Дэйви ответил на отказ РФ в продлении визы журналистке РейнсфордLenta.ruвчера в 15:45Глава «Би-би-си» назвал высылку британской журналистки из России посягательством на свободу СМИДождьвчера в 13:52В BBC осудили отказ России продлить визу журналисткеКоммерсантъвчера в 14:57«Би-би-си» осудила отказ российских властей продлить рабочую визу ее корреспонденту в Москве Саре РейнсфордЭхо Москвывчера в 14:34Показать ещёОценить1,9KПоделиться