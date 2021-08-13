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Британское посольство считает непродление визы журналистки Би-би-си в РФ необоснованным

Отказ продлевать рабочую визу журналистки Би-би-си в РФ Сары Рейнсфорд является необоснованным.
ТАСС
Отказ объясняется ответом на дискриминацию российских СМИ в Великобритании.
Lenta.ru
Виза журналистки не была продлена, и ей придется уехать до 31 августа.
РИА Новости
Тогда как Москва, по словам Захаровой, регулярно делала заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов.
Известия

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