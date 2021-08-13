Доллар достиг недельного минимума на фоне резкого падения индекса настроений потребителей в США График евро / доллара интервалами в 1 минуту Американская валюта упал до нового недельного минимума после того, как настроения потребителей в США обрушились в начале августа: индекс опустился до самого низкого уровня почти за десятилетие.
Алексей Смирнов, Данила Поперечный, Илья Соболев, Александр Гудков, Михаил Шац, Руслан Белый, Слава Коммисаренко и другие записали видеообращение к общественности по мотивам ареста Идрака Мирзализаде, которого столичный суд арестовал на 10 суток по статье о разжигании вражды.