Курс доллара резко упал после новостей из Мичигана

Доллар достиг недельного минимума на фоне резкого падения индекса настроений потребителей в США График евро / доллара интервалами в 1 минуту Американская валюта упал до нового недельного минимума после того, как настроения потребителей в США обрушились в начале августа: индекс опустился до самого низкого уровня почти за десятилетие.