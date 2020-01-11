с чего всё началось

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim. Отмечается, что посол фотографировал происходящее и «подстрекал к радикальным действиям».

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

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Космос Впервые получено полное изображение центра нашей галактики В середине изображения видна сверхмассивная черная дыра, которая подсвечивается со всех сторон, а также недоступные для наблюдения ранее детали звездного скопления — выступающие кривые кластеры арок с самой плотной концентрацией звезд в нашей галактике, а также кластер Квинтуплет — плотное скопление массивных молодых звезд, каждая из которых в миллион раз ярче нашего Солнца.