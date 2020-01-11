Политика

ИзвестияИзвестияПосла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim. Отмечается, что посол фотографировал происходящее и «подстрекал к радикальным действиям».
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Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim
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Известия16:46

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В Тегеране на акции протеста задержали посла Великобритании

Коммерсантъ17:00

Госдеп США призвал Иран извиниться за задержание британского посла

Газета.Ru18:36

Госдеп призвал Иран извиниться за задержание посла Британии

РИА Новости18:20

Госдепартамент призвал Иран извиниться за задержание британского посла в Тегеране

ТАСС18:38

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Известия16:46

Посла Британии в Иране задержали за подстрекательство на траурной акции в Тегеране

Вести.Ru16:25

В Иране на несколько часов задержали британского посла

Интерфакс16:01
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Турнава раскритиковала статистику Пашиняна о ВВП

Глава Минэкономики Грузии Натия Турнава раскритиковала статистику премьер-министра Армении Никола Пашиняна о ВВП на душу населения в Закавказье.
Вестник Кавказа вчера в 09:49
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Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.
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Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции

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США намерены построить базы в Азии для противостояния России и Китаю

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Интерфакс 11:09
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В ЛНР заявили о двух обстрелах в Донбассе за сутки

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Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе

BFM.ru 13:49
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Основатель компании Tesla Илон Маск станет счастливым отцом в шестой раз.
Телепрограмма 09 января в 03:46
Политика

В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме

Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
РБК 07:25
Авто

На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России

Kia испытала кроссовер Seltos для России на Дмитровском полигоне НАМИ и выложила видео в сеть (ниже).
МонаВиста вчера в 08:51
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Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 10:34
Общество

Пользователи PlayStation выбрали лучшие игры десятилетия

В официальном блоге европейского подразделения Sony подвели итоги пользовательского голосования и огласили результаты на звание лучших игр ушедшего десятилетия.
3DNews 07:39
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

РИА Новости вчера в 15:42
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Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 15:16
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН 04:21
Авто

В московском автосалоне продают «Волгу» за 8,5 млн рублей

В одном из автосалонов Москвы выставлен на продажу редчайший ГАЗ-23 по рекордной цене: «Волга», разработанная специально для КГБ и других советских спецслужб, оценивается в 140 000 рублей (порядка 8 500 000 рублей).
Letnews.ru 14:17
Политика

Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
RT на русском 01:01
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти через Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов через территории страны.
ФАН вчера в 11:45
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Уфимские Заметки 09 января в 06:39
Футбол

«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ

РБК 16:49
Спорт

МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости вчера в 13:46
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США пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак, что тот рискует потерять доступ к важному государственному банковскому счету, если Багдад отзовет американские войска из страны.
Газета.Ru 13:54
Происшествия

В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы

В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
РИА Новости вчера в 07:02
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Эксперты оценили в $900 млн потери бюджета от «игры кодами» на мазуте

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) недоплатили в бюджет более 55 млрд руб. (около $900 млн) в январе—октябре 2019 года, избегая экспортных пошлин путем «игры кодами» при таможенном декларировании темных нефтепродуктов (мазута).
РБК 01:00
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Умер правивший почти 50 лет султан Омана

РИА Новости вчера в 19:48
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Антонов призвал хранить историческую память о Второй мировой войне

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Впервые получено полное изображение центра нашей галактики

В середине изображения видна сверхмассивная черная дыра, которая подсвечивается со всех сторон, а также недоступные для наблюдения ранее детали звездного скопления — выступающие кривые кластеры арок с самой плотной концентрацией звезд в нашей галактике, а также кластер Квинтуплет — плотное скопление массивных молодых звезд, каждая из которых в миллион раз ярче нашего Солнца.
РИА Новости вчера в 09:34
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В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly

Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
РИА Новости 10:17
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Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
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Спорт

Лыжники устроили завал во время мужского спринта в Дрездене

Во время мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене случился завал.
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