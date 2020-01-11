с чего всё началось

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране. В акции возле университета имени Амира Кабира приняли участие сотни человек, в основном - студенты.

Посла Британии в Иране задержали на акции протеста

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