Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаПосла Британии в Иране задержали на акции протеста

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране. В акции возле университета имени Амира Кабира приняли участие сотни человек, в основном - студенты.
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с чего всё началось
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim
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Посла Британии в Иране задержали на несколько часов на акции протеста

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