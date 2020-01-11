Политика
Свободная ПрессаБританского посла задержали на акции протеста в Иране
Роберта Макэра допрашивали несколько часов. Как сообщает в своих новостях информационное агентство Tasnim, посол принял участие в акции протеста, связанной с крушением украинского самолета возле Тегерана. Британского дипломата отпустили, но обещали вызвать в МИД Ирана для дачи объяснений.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.Известия16:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Политика
На Мальте избрали нового премьер-министра
Лейбористская партия Мальты назначила Роберта Абелу новым премьер-министром государства вместо Джозефа Муската, вынужденного покинуть пост в связи с политическим скандалом вокруг убийства журналистки Дафны Каруаны Гализии, сообщает Malta Today.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Общество
Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран
В России теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на Земле.
Общество
Умер правивший 50 лет султан Омана
Умер султан Омана Кабус бен Саид, сообщает Reuters. Он скончался 10 января в возрасте 79 лет. Причиной смерти стала неназванная форма рака.
Культура
Кукольный театр Нижнего Тагила поставит мюзикл с Бармалеем-Гитлером
Сезон в сентябре 2020 года в нижнетагильском театре откроет детский мюзикл «Айболит», куклы для которого создавались художником Михаилом Кривенко.
Хоккей
Гусев забил гол в победном матче «Нью-Джерси» с «Вашингтоном»
Гости победили во встрече со счетом 5:1. В составе «Нью-Джерси» гол забил Никита Гусев.
Происшествия
За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США
В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Спорт
МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов
Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.
Армия и оружие
WP узнала о провале операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Вашингтону необходимо налаживать торговые отношения с Москвой.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Происшествия
СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом
Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Происшествия
Два землетрясения произошло в Кузбассе
Политика
В США почтили память участников секретного проекта с СССР «Зебра»
В американском городе Элизабет-Сити (штат Северная Каролина) прошла церемония памяти участников секретного советско-американского проекта «Зебра» времен Второй мировой войны.
Общество
Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ
Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».
Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Политика
МИД Британии отреагировал на задержание посла в Тегеране
Глава МИДа Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране.
Технологии
Twitter хочет ограничить ответы на твиты
Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
Общество
Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными
Профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван сообщил, что большинство граждан Канады иранского происхождения, находившихся на борту сбитого под Тегераном украинского самолета, были учеными и студентами престижных канадских вузов.
Армия и оружие
В Британии заявили, что не могут полагаться на США в ведении войны
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов.