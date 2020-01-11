с чего всё началось

Роберта Макэра допрашивали несколько часов. Как сообщает в своих новостях информационное агентство Tasnim, посол принял участие в акции протеста, связанной с крушением украинского самолета возле Тегерана. Британского дипломата отпустили, но обещали вызвать в МИД Ирана для дачи объяснений.

Британского посла задержали на акции протеста в Иране

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