Политика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаБританского посла задержали на акции протеста в Иране

Роберта Макэра допрашивали несколько часов. Как сообщает в своих новостях информационное агентство Tasnim, посол принял участие в акции протеста, связанной с крушением украинского самолета возле Тегерана. Британского дипломата отпустили, но обещали вызвать в МИД Ирана для дачи объяснений.
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с чего всё началось
Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim
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Известия16:46

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Посла Британии в Иране задержали на несколько часов на акции протеста

ТАСС17:33

Британский посол в Иране был задержан за организацию протестов

RT на русском17:18

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Известия16:46

В Тегеране на акции протеста задержали посла Великобритании

Коммерсантъ17:00

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Газета.Ru16:30

Посла Британии в Иране задержали за подстрекательство на траурной акции в Тегеране

Вести.Ru16:25

В Иране на несколько часов задержали британского посла

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