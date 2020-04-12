Коронавирус
ВедомостиБорис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
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Наука
COVID-19 ведёт себя в три раза агрессивней атипичной пневмонии
Группа микробологов из Университета Гонконга пришла к выводу, что новый коронавирус ведёт себя в три раза агрессивней по сравнению со штаммом, вызывающим атипичную пневмонию (ТОРС, тяжёлый острый респираторный синдром).
News.ru 09:19
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение дистанции
«За субботу сотрудники полиции совместно с сотрудниками ОАТИ, Департамента торговли, префектур составили 1358 протоколов за нарушение правил социальной дистанции по статье 3.18.1 КОАП г. Москвы», — указано в сообщении.
RT на русском 07:01
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 09 апреля в 05:39
Общество
Министры стран ОПЕК+ вечером проведут очередное заседание онлайн
Министры стран-членов ОПЕК и не-ОПЕК в воскресенье в 19:00 мск проведут очередное заседание в онлайн-формате, заявила "Интерфаксу" глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, советник министра Замина Алиева.
Интерфакс 09:02
Общество
Ведущий эпидемиолог КНР назвал переломную точку в пандемии
Как сообщает ToDay News Ufa источник, эпидемиолог из Китая рассказал, что до переломного момента в ситуации с коронавирусом осталось примерно около двух недель.
ToDay News Ufa 03:09
Общество
YouTube удалил видеоролик с интервью главврача Коммунарки
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что у главного врача Коммунарки Дениса Проценко был обнаружен коронавирус.
ФедералПресс вчера в 07:55
Футбол
Ребров постригся налысо во время карантина
Голкипер «Спартака» Артем Ребров во время вынужденного перерыва в сезоне постригся налысо. Он опубликовал фото в своем Instagram.
Спорт-Экспресс 03:57
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
Общество
В Воронеже умерла пациентка с предварительным диагнозом COVID-19
В Воронеже скончалась пожилая женщина с предварительно подтвержденным коронавирусом.
Известия 09:49
Авто
Бюджетный аналог Chevrolet Cruze появился в продаже
Автоновости дня 04:35
Армия и оружие
В Иране задумались о признании коронавируса биологическим оружием
Иран изучает возможность того, что коронавирус по своему происхождению может являться биологическим оружием.
News.ru 06:08
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Футбол
«Челси» собирается продать Канте
90min сообщает, что лондонский Челси во время работы ближайшего трансферного окна готов продать опорного полузащитника Н'Голо Канте.
Советский спорт 10 апреля в 12:40
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова госпитализирована
Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом, её состояние стабильное.
RT на русском 04:14
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Шоу-бизнес
Муж Нюши прокомментировал ее воссоединение с Егором Кридом
С момента расставания певицы Нюши с Егором Кридом прошло более пяти лет.
Вокруг ТВ 06:04
Религия
Патриарх Кирилл считает коронавирус божественным промыслом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал пандемию COVID-19 божественным промыслом, который должен разрушить идеалы потребительского общества, сообщил «Интерфакс».
Коммерсантъ 08:05
Политика
Зеленский пообещал $1 млн украинским ученым за вакцину от коронавируса
Напомним, поиском вакцины от вируса COVID-19 занимаются сотни лабораторий в разных странах мира.
Коммерсантъ 08:06
Общество
ФАС объявила о стабилизации цен на имбирь
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с ОНФ зафиксировали стабилизацию розничных цен на продукт, резко ставший популярным на фоне коронавируса.
Российская газета 07:00
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант вчера в 04:15
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10 апреля в 10:34
Футбол
Экс-советник главы РФС Марк Годик скончался на 81-м году жизни
Бывший советник главы Российского футбольного союза (РФС) Марк Годик скончался на 81-м году жизни, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 04:55
Общество
Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция
Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
Здоровье
От коронавируса на 12 апреля в Оренбуржье лечат 66 человек
На 12 апреля общее число зарегистрированных заболевших составило 76 человек, на лечении в данный момент находятся 66.
РИА Оренбуржье 07:36
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна, пытаясь сделать селфи
В столичном районе Некрасовка мужчина едва не выпал из окна, пытаясь сделать селфи.
Российская газета 09:30
Общество
В России отмечают День космонавтики
ГТРК Калуга 03:50
Экономика
Эксперты ВЭБ оценили влияние вируса на экономику и доходы россиян
Российская экономика во втором квартале 2020 года может упасть на 18% из-за режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, а реальные располагаемые доходы россиян — на 17,5%, следует из апрельского прогноза Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.
РБК 07:14