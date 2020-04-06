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Британского премьера перевели в интенсивную терапию
Царьград
  • Вести.Ru3:56
  • Пятый канал1:03
  • Московский Комсомолец1:46
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Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.В источнике
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Королеву Великобритании проинформировали о самочувствии премьера Джонсона

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