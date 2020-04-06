Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСостояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
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Состояние британского премьера Бориса Джонсона, заболевшего COVID-19, серьезно ухудшилось, его перевели в реанимацию, сообщает
 Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Великобритании.
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