Коронавирус
РИА НовостиБританского премьера перевели в интенсивную терапию
Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
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Политика
Макрон отреагировал на ухудшение состояния Джонсона из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ухудшение состояния премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за коронавируса.
Армия и оружие
В Сирии в результате засады погиб офицер армии США
Офицер армии США и двое членов «Сирийских демократических сил» были убиты 6 апреля в поселке Ас-Суар в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщает сирийское информационное агентство SANA.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Кино
Warner Bros. выпустит новые серии «Аниманьяков» и «Пинки и Брейна»
Студия Warner Brothers Animation планирует выпустить продолжения своих классических мультсериалов «Аниманьяки» и «Пинки и Брейн», сообщает сайт Comicbook.com.
Здоровье
833 человека скончались от коронавируса во Франции за сутки
833 заразившихся коронавирусом человека скончались во Франции за последние сутки.
Наука
Кошки мяукают, чтобы общаться с человеком
После целой серии исследований ученые из Санкт-Петербурга пришли к выводу, что кошки мяукают вовсе не для того, чтобы общаться друг с другом.
Общество
Первый пациент с коронавирусом скончался в Новгородской области
Великий Новгород, 6 апреля 2020, 23:31 — REGNUM В Новгородской области зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией.
Общество
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь
В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Наука
Эректильная дисфункция влияет на продолжительность жизни мужчин
На продолжительность жизни мужчин влияет эректильная дисфункция, такое заключение сделали ученые из Бельгии после проведенного ими исследования.
Шоу-бизнес
Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»
Волевой характер Уваровой проявлялся еще в детстве. Актриса призналась, что ей пришлось пройти через разные трудности.
Экономика
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Здоровье
В Башкирии в РКБ подозревают вспышку коронавируса
В Республиканской клинической больнице в Уфе подозревают вспышку коронавируса.
Экономика
Правительство России ввело квоты на экспорт зерна
В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Авто
АвтоВАЗ поднял цену Chevrolet Niva
Руководство АвтоВАЗа повысили стоимость внедорожника Chevrolet Niva.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
Происшествия
Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке
Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал крохотную дочь от Анны Курниковой
Младшая дочь Иглесиаса и Курниковой Маша появилась на свет буквально два месяца назад.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
Общество
В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Общество
В Приморье введут систему электронных пропусков
С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
На улицах Ростова появились ограждения
«Установлены металлические ограждения, которые препятствуют проходу граждан мимо поста контроля, однако не перекрывают проход по улицам или тротуарам полностью и не мешают пройти к торговым и другим помещениям, остановочным комплексам, иным объектам», - сообщают в региональном правительстве.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Экономика
Крупные непродовольственные ритейлеры просят российские власти поддержать сетевую торговлю
Авторы отмечают, что принятые государством меры поддержки мало и среднего бизнеса не учитывают сложное финансовое положение крупного ритейла.
Общество
Австрия решила начать поэтапно выходить из карантина
Канцлер Австрии Себастьян Курц представил план поэтапного ослабления ограничительных мер, принятых в целях борьбы с пандемией.
Происшествия
Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Происшествия
Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек
Общество
Правительство ввело ограничения на продажу масок
В пeречень медицинских изделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.
Армия и оружие
«Бумеранг» получит новый корпус с усиленной защитой
"Бумеранг" уже завершил предварительные испытания, по его итогам и сделали конкретные доработки, связанные с повышенной плавучестью и защитой.
Политика
«Не контролировался диспетчерами и двигался странно»: Иран не будет арестовывать военных, пустивших ракету в украинский авиалайнер
В Иране не намерены арестовывать причастных к уничтожению украинского самолета 8 января, заявил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.