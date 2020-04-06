с чего всё началось

Наука Кошки мяукают, чтобы общаться с человеком После целой серии исследований ученые из Санкт-Петербурга пришли к выводу, что кошки мяукают вовсе не для того, чтобы общаться друг с другом.

Наука Эректильная дисфункция влияет на продолжительность жизни мужчин На продолжительность жизни мужчин влияет эректильная дисфункция, такое заключение сделали ученые из Бельгии после проведенного ими исследования.

Экономика Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.

Шоу-бизнес Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.

Происшествия Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.

Общество В Госдуме предложили отменить проведение ЕГЭ в этом году Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.

Общество В Приморье введут систему электронных пропусков С 7 апреля в Приморском крае вводится режим пропусков для тех, кому необходимо попасть на работу во время действия режима всеобщей самоизоляции.

Общество На улицах Ростова появились ограждения «Установлены металлические ограждения, которые препятствуют проходу граждан мимо поста контроля, однако не перекрывают проход по улицам или тротуарам полностью и не мешают пройти к торговым и другим помещениям, остановочным комплексам, иным объектам», - сообщают в региональном правительстве.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

Общество Австрия решила начать поэтапно выходить из карантина Канцлер Австрии Себастьян Курц представил план поэтапного ослабления ограничительных мер, принятых в целях борьбы с пандемией.

Происшествия Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.