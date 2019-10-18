Экономика
ТАССBritish American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Происшествия
В Афганистане 31 человек погиб при взрывах в мечети
Как минимум 31 человек погиб и около 50 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в мечети в афганской провинции Нангархар.
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Армия и оружие
Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами»
Литва намерена приобрести у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), которые должны будут заменить советские Ми-8.
Общество
«Роскосмос» не вывозит обломки ракет, упавших на Алтае
Космос
Начался первый в истории только женский выход в открытый космос
НАСА ведет прямую трансляцию выхода в открытый космос астронавтов Кристины Кук и Джессики Мейр.
Общество
В Барселоне из-за протестов закрыли собор Саграда-Фамилия
В Барселоне группа протестующих граждан заблокировала вход в собор Саграда-Фамилия.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера
38-летняя экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за наследника греческой судостроительной корпорации Ставроса Ниархоса III.
Кино
Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы»
В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.
Происшествия
На Урале простились с убитой из-за машины девушкой
Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Наука
В Антарктиде обнаружили радиоактивный хлор
Ученые подчеркнули, что период полураспада хлора-36 составляет 310 тысяч лет.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева отреагировала на домыслы о скандальном пиаре
Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала в своем блоге популярную версию о скандале.
Происшествия
Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП
Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Хоккей
СКА обменял Кочеткова и Бывальцева на хоккеистов «Витязя»
Петербургский хоккейный клуб СКА обменял вратаря Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева на голкипера и форварда подольского «Витязя» Александра Самонова и Артёма Швец-Рогового.
Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
"Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений", - сказал предстоятель в пятницу в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве.
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
Политика
В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине
США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Общество
Росптицесоюз посоветовал съедать каждый день по яйцу
Врачи советуют съедать по одному яйцу в день, поэтому россиянам стоит увеличить объем потребления этого продукта, сочетающего огромное количество полезных веществ, ценовую доступность и невозможность подмешать различные пищевые добавки, сообщила РИА Новости генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отпраздновала день рождения с Тиллем Линдеманном
Среди приглашенных был и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым по слухам у Лободы роман и от которого певица родила дочь Тильду.
Фигурное катание
Туктамышева и Щербакова сразятся на первом этапе Гран-при
18 октября в Лас-Вегасе стартует первый этап взрослой серии Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Авто
Первый электромобиль Mazda получит необычные двери
Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.
Общество
В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение»
Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Политика
Миллер объяснил Медведеву ситуацию с контрактом на транзит с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым рассказал об условии для нового контракта на транзит газа с Украиной.
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
Политика
В Кремле прокомментировали приглашение России на саммит G7
Приглашение России на саммит "большой семерки" в Вашингтон в Кремле смогут оценить только после того, как ознакомятся с формулировкой соответствующего документа.