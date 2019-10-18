Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.

Происшествия В Афганистане 31 человек погиб при взрывах в мечети Как минимум 31 человек погиб и около 50 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в мечети в афганской провинции Нангархар.

Кино Стартует сериал «Екатерина. Самозванцы» В понедельник выйдет уже третий сезон исторического сериала. В главной роли Марина Александрова.

Хоккей СКА обменял Кочеткова и Бывальцева на хоккеистов «Витязя» Петербургский хоккейный клуб СКА обменял вратаря Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева на голкипера и форварда подольского «Витязя» Александра Самонова и Артёма Швец-Рогового.

Религия Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями "Ограничение рождения ради получения материальных благ выглядит как рудимент языческих жертвоприношений", - сказал предстоятель в пятницу в докладе на Всемирном русском народном соборе в Москве.

Экономика В России могут ввести минимальную цену на сахар Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.

Политика В Белом доме объяснили причины заморозки военной помощи Украине США решили приостановить военную помощь Украине в связи с коррупцией в этой стране и нежеланием других стран оказывать такую поддержку, заявил и.о. руководителя администрации американского лидера Дональда Трампа Мик Малвейни.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Общество Росптицесоюз посоветовал съедать каждый день по яйцу Врачи советуют съедать по одному яйцу в день, поэтому россиянам стоит увеличить объем потребления этого продукта, сочетающего огромное количество полезных веществ, ценовую доступность и невозможность подмешать различные пищевые добавки, сообщила РИА Новости генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отпраздновала день рождения с Тиллем Линдеманном Среди приглашенных был и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым по слухам у Лободы роман и от которого певица родила дочь Тильду.

Общество В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение» Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».

Происшествия Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.