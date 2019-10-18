Экономика
ТАССBritish American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Политика
В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России
Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Гаджеты
Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.
IT-World вчера в 10:20
Здоровье
Минздрав Дагестана рассказал о состоянии заразившихся сибирской язвой
Пять человек остаются в дагестанском центре инфекционных болезней с подозрением на сибирскую язву, все — жители села Новокули.
REGNUM 04:08
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Киберспорт
Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends
Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.
CyberSport.ru 16 октября в 03:50
Общество
Илон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Наука
Учёные открыли новый метод диагностики рака щитовидной железы
Российские биологи открыли новые маркеры рака щитовидной железы.
News.ru 07:51
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн 15:43
Политика
Медведев: От стремления США доминировать во всем мире устали даже в Европе
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что устремления США доминировать во всем мире несут вред, а от этой политики устают даже в Европе.
Российская газета 17:00
Авто
Компания BMW официально представила новый BMW 2-Series Gran Coupe
15 октября в РФ в продаже появился BMW 8 Series Gran Coupe.
CarsWeek.ru 16 октября в 04:37
Энергетика
«Нафтогаз» хочет покупать российский газ дешевле и не у «Газпрома»
Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» верит в то, что газ из Российской Федерации может быть дешевле на 20%, однако это будет газ не от российского публичного акционерного общества «Газпром».
REGNUM 11:24
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК 18:04
Гаджеты
Motorola анонсировала выход нового смартфона RAZR 13 ноября
Компания Motorola анонсировала выпуск нового смартфона-раскладушки RAZR 13 ноября.
Актуальные Новости 02:46
Финансы
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки
Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС 02:06
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ 19:01
Экономика
Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян
В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС 13:46
Общество
Для Кейт Миддлтон и принца Уильяма собаки прыгали через горящий обруч
Принц Уильям и Кейт Миддлтон завершили 17 октября пятидневный официальный визит в Пакистан.
Газета Metro 13:52
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев раскритиковал фильм «Джокер»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев оценил фильм "Джокер". Специалист отметил, что потерял время во время просмотра ленты.
Газета.Ru 15:40
Футбол
Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов
Агент Джузеппе Пальяра заявил, что поучаствовал в сдаче легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.
Чемпионат 05:11
Общество
В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.
RT на русском 07:06
Здоровье
Прямая трансляция: Уволившиеся врачи — об итогах проверки в онкоцентре Блохина
Уволившиеся сотрудники онкоцентра Блохина уверены: результаты проверки Минздрава не заслуживают доверия.
Life.ru 07:26
Игры
Появились новости о поддержке Playstation 5 игр предыдущих консолей
Актуальные Новости вчера в 03:36
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Баскетбол
«Зенит» победил «Олимпиакос» в Евролиге
Metaratings 16:37
Происшествия
Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.
RT на русском 17:15
Кино
Мишель Пфайффер рассказала о своих ролях
RT на русском 16 октября в 10:17
Политика
Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю
Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Шоу-бизнес
Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда
Промоутер Сергей Лавров заявил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда.
Телепрограмма 00:29