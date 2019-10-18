Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.

Политика В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Здоровье Минздрав Дагестана рассказал о состоянии заразившихся сибирской язвой Пять человек остаются в дагестанском центре инфекционных болезней с подозрением на сибирскую язву, все — жители села Новокули.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.

Киберспорт Riot Games представила файтинг по вселенной League of Legends Riot Games также представила тактический шутер Project A и карточную игру Legends of Runeterra, которая выйдет в 2020 году на ПК и мобильных устройствах.

Общество Илон Маск оценил российское образование Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Общество Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.

Политика Медведев: От стремления США доминировать во всем мире устали даже в Европе Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что устремления США доминировать во всем мире несут вред, а от этой политики устают даже в Европе.

Авто Компания BMW официально представила новый BMW 2-Series Gran Coupe 15 октября в РФ в продаже появился BMW 8 Series Gran Coupe.

Энергетика «Нафтогаз» хочет покупать российский газ дешевле и не у «Газпрома» Украинская национальная акционерная компания «Нафтогаз» верит в то, что газ из Российской Федерации может быть дешевле на 20%, однако это будет газ не от российского публичного акционерного общества «Газпром».

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

Финансы Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.

Шоу-бизнес Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.

Экономика Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.

Общество Для Кейт Миддлтон и принца Уильяма собаки прыгали через горящий обруч Принц Уильям и Кейт Миддлтон завершили 17 октября пятидневный официальный визит в Пакистан.

Футбол Тренер «Уфы» Евсеев раскритиковал фильм «Джокер» Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев оценил фильм "Джокер". Специалист отметил, что потерял время во время просмотра ленты.

Футбол Сэра Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов Агент Джузеппе Пальяра заявил, что поучаствовал в сдаче легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном матча Лиги чемпионов, сообщает Mirror.

Общество В Минздраве оценили данные о чрезмерном потреблении россиянами яиц Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал исследование о чрезмерном потреблении россиянами яиц.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Происшествия Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.

Политика Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.