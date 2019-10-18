Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.

Происшествия Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.

Энергетика «Нафтогаз» 1 ноября направит «Газпрому» исковые требования на $11 млрд НАК "Нафтогаз Украины" 1 ноября направит российскому "Газпрому" исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко в фейсуке.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Гаджеты Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком Фото: The Sun Компания пообещала исправить проблему, а пока рекомендует использовать свои аксессуары Недавно 34-летняя Лиза Нейлсон обнаружила, что недавно купленный Galaxy S10 распознает любой отпечаток пальцы как ее, а виной тому стала заказанная на eBay защитная пленка.

Армия и оружие Пуски российских баллистических и крылатых ракет показали на видео В Баренцевом и Охотском морях по целям на полигонах Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области состоялись пуски баллистических ракет с подводных лодок, а корабли Северного флота и Каспийской флотилии «Калибр» из акватории Баренцева и Каспийского морей уничтожили условные цели на берегу.

Политика Путин предложил отменить международный взнос России Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.

Экономика Минтранс не видит предпосылок для приватизации «Аэрофлота» Минтранс РФ не видит предпосылок для снижения доли государства в "Аэрофлоте", так как приватизация не сможет улучшить структуру частного инвестиционного капитала, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

Политика В Кремле прокомментировали приглашение России на саммит G7 Приглашение России на саммит "большой семерки" в Вашингтон в Кремле смогут оценить только после того, как ознакомятся с формулировкой соответствующего документа.