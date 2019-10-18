Экономика
ТАССBritish American Tobacco остановила производство на Украине
Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:46, Вашингтон
Авто
Первый электромобиль Mazda получит необычные двери
Экономика
Росстат рассказал о росте реальных располагаемых доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) за III квартал 2019 года, по предварительным данным, выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Росстата.
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
Общество
Четыре тысячи человек протестуют у собора Саграда Фамилия в Барселоне
Отмечается, что они столпились возле двух входов в храм. Ранее сообщалось, что Саграда Фамилия закрыта из-за акции протеста в городе.
Политика
Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц
«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
Политика
Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
Власти Украины могут не успеть решить до конца 2019 года задачу по имплементации положений Третьего энергетического пакета, заявил на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Происшествия
СКР начал проверку по факту дебоша на борту рейса «Москва — Пхукет»
Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту дебоша на борту самолета, следовавшего по маршруту «Москва — Пхукет», который устроил один из пассажиров.
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Экономика
С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению
В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
Футбол
Болельщики «Спартака» написали Федуну открытое обращение
Группа болельщиков московского «Спартака» под названием «Комитет-2023» опубликовала открытое обращение к владельцу «красно-белых» Леониду Федуну.
Экономика
Рост китайской экономики замедлился до 6% в III квартале
Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составлял 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%.
Единоборства
Умер выступавший в андеркарде боя Усика американский боксер
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
Культура
Сибирские энергетики сняли клип к началу отопительного сезона
Рабочие Сибирской генерирующей компании к открытию отопительного сезона сняли клип «Трубопровод» (кавер на песню RASA «Пчеловод»), чтобы с юмором рассказать о своей профессии, сообщил глава отдела по связям с общественностью Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании Олег Бритвин.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отпраздновала день рождения с Тиллем Линдеманном
Среди приглашенных был и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым по слухам у Лободы роман и от которого певица родила дочь Тильду.
Политика
В ЛНР обвинили Киев в откровенной лжи о принятии законов по амнистии
Как утверждает представитель народной республики, «никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил, замглавы МИД Украины Василий Боднар сегодня доложил Раде, что «Украина приняла все законы для амнистии в Донбассе» и откровенно солгал».
Политика
Федотов избежал прямого ответа на вопрос об уходе с поста главы СПЧ
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Михаил Федотов заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью.
Происшествия
Очевидцы рассказали о пнувшем «пьяного» мальчика полицейском после ДТП
Полицейский, сбивший летом в Кировской области шестилетнего мальчика на велосипеде, пнул его тело ногой.
Технологии
«ВКонтакте» изменит дизайн для мобильного приложения
Разработчики «ВКонтакте» впервые с 2017 года решили сменить дизайн мобильной версии соцсети.
Культура
В сети появился новый трейлер Death Stranding на японском языке
В сети появился новый трейлер игры Death Stranding на японском языке. Ролик опубликовали на YouTube-канале компании PlayStation 17 октября.
Экономика
Россия оценила в 150 млрд рублей ущерб от таяния вечной мерзлоты
Таяние вечной мерзлоты в результате глобального потепления ежегодно наносит России экономический ущерб в размере от 50 до 150 млрд рублей ($2,3 млрд).
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова стала женой греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
Культура
Пригожин назвал глупостью иск Кормухиной к Гагариной
Кормухина обвинила Гагарину в плагиате кавер-версии композиции «Кукушка» Виктора Цоя. По мнению Пригожина, претензии Кормухиной — глупость.
Единоборства