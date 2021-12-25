ИА Красная ВеснаBritish Steel приостановила прием заказов из-за газового кризисаКомпания заявила, что рост цен на электроэнергию затрудняет конкуренцию с более дешевым импортом.ИА Красная ВеснаПо мнению британских экспертов, сырье дорожает из-за того, что якобы "Россия не наращивает поставки в Европу".РИА НовостиАналитик компании Investec Мартин Янг также спрогнозировал скачок тарифов на электричество до 56%.RT на русскомЦены на газ снова начали расти в декабре на фоне отказа «Газпрома» от бронирований мощностей газопровода Ямал—Европа.КоммерсантъЧитать далееСвернутьНТВНТВИА Красная ВеснаНовостной фронтРЕН ТВРосбалтГазета.RuFBM.ruПолитическая ЭкспертизаКомсомольская правдаЭкономика сегодняРБКПолитРоссияНациональная служба новостейНовый ДеньЦентральная Служба НовостейЦарьградRT на русскомПодробнее о событииThe Times: 27 декабря власти Великобритании проведут срочную встречу из-за цен на газLenta.ruвчера в 05:04British Steel приостановила прием заказов из-за газового кризисаИА Красная Веснавчера в 02:58Telegraph: Британия оказалась на грани катастрофы из-за РоссииURA.Ru24 декабря в 13:39Telegraph: компании в Британии заявили о кризисе из-за дефицита российского газа в ЕвропеРИА Новостивчера в 21:45Telegraph: в Британии заявили об угрозе энергетического кризиса из-за роста цен на газТАССвчера в 19:14Times: Лондон 27 декабря проведет встречу с главами энергокомпаний из-за роста цен на газПРАЙМвчера в 23:59«Telegraph»: Британия оказалась на пороге коллапса из-за «дефицита поставок» из РоссииBanki Loans24 декабря в 12:17Показать ещёОценить1,4KПоделиться