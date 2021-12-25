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British Steel приостановила прием заказов из-за газового кризиса

Компания заявила, что рост цен на электроэнергию затрудняет конкуренцию с более дешевым импортом.
ИА Красная Весна
По мнению британских экспертов, сырье дорожает из-за того, что якобы "Россия не наращивает поставки в Европу".
РИА Новости
Аналитик компании Investec Мартин Янг также спрогнозировал скачок тарифов на электричество до 56%.
RT на русском
Цены на газ снова начали расти в декабре на фоне отказа «Газпрома» от бронирований мощностей газопровода Ямал—Европа.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

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