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Брокер «Открытие Инвестиции» обратился в Минфин США с жалобой на Credit Suisse

Брокерская компания «Открытие Инвестиции» обратилась в санкционное подразделение Минфина США с жалобой на швейцарский банк Credit Suisse, сообщил генеральный директор российского предприятия Юрий Маслов, пишет РБК.
Lenta.ru
«Credit Suisse, очевидно, нарушал условия лицензии 11-й и не исполнил наши поручения, которые были поданы в срок, на перевод части активов — европейские в основном бумаги — в НРД», — отмечает Маслов.
РБК
В результате клиенты «Открытия Инвестиций» (банковский брокер) лишились возможности проводить операции с иностранными ценными бумагами.
РБК
Как пояснил на встрече с клиентами Маслов, «Открытие Инвестиции» помогает «Инвестиционной палате» настраивать клиентский сервис и решать задачи клиентов, но компания не входит в контур «Открытия».
РБК

Подробнее о событии

Брокер «Открытие Инвестиции» обратился в Минфин США с жалобой на Credit Suisse
Lenta.ru08:56
Брокер «Открытия» пожаловался в Минфин США на Credit Suisse
РБК06:47
«Открытие Инвестиции» пожаловались на Credit Suisse в Минфин США
Frank Media08:37
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