Брокерская компания «Открытие Инвестиции» обратилась в санкционное подразделение Минфина США с жалобой на швейцарский банк Credit Suisse, сообщил генеральный директор российского предприятия Юрий Маслов, пишет РБК.
Как пояснил Маслов на встрече с инвесторами, «Открытие Инвестиции» сейчас помогают «Инвестиционной палате» настраивать клиентский сервис и решать задачи клиентов, но компания в структуру «Открытия» не входит.
Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) попросила Лефортовский суд заочно арестовать главного редактора издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (признан в России иноагентом).