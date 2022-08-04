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Брокер «Открытие Инвестиции» обратился в Минфин США с жалобой на Credit Suisse

Брокерская компания «Открытие Инвестиции» обратилась в санкционное подразделение Минфина США с жалобой на швейцарский банк Credit Suisse, сообщил генеральный директор российского предприятия Юрий Маслов, пишет РБК.
Lenta.ru
«Credit Suisse, очевидно, нарушал условия лицензии 11-й и не исполнил наши поручения, которые были поданы в срок, на перевод части активов — европейские в основном бумаги — в НРД», — отмечает Маслов.
РБК
В результате клиенты «Открытия Инвестиций» (банковский брокер) лишились возможности проводить операции с иностранными ценными бумагами.
РБК
Как пояснил Маслов на встрече с инвесторами, «Открытие Инвестиции» сейчас помогают «Инвестиционной палате» настраивать клиентский сервис и решать задачи клиентов, но компания в структуру «Открытия» не входит.
Forbes

Подробнее о событии

«Открытие Инвестиции» обратилась в Минфин США из-за отказа Credit Suisse переводить активы
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