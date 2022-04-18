По остальным бумагам, принятым на обслуживание в НРД, банк ВТБ завершил перевод активов клиентов брокерского обслуживания с иностранными ценными бумагами к другим ведущим российским финансовым организациям, как отмечается в пресс-релизе.
У порядка 500 клиентов брокера ВТБ некоторые иностранные ценные бумаги не обслуживались в НКО АО НРД и учитывались на клиентском счете номинального держателя – Депозитария ВТБ напрямую в иностранных вышестоящих депозитариях Euroclear Bank S.A./N.V, Citi.
Российская экономика выдержала «беспрецедентное» санкционное давление и стабилизируется, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военным пограничных органов ФСБ и членам их семей, документ предусматривает единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей семьям в случае гибели военного во время спецоперации.
У российских военных есть доказательства, что Киев готовит на Пасху провокации с многочисленными жертвами среди мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
На фото, о которых идет речь, Макрон запечатлен в неформальной обстановке — он позирует перед камерой, сидя на кожаном диване в брюках и расстегнутой на пару пуговиц белой рубашке, из-под которой видна волосатая грудь.
Израильские СМИ сообщают, что президент России Владимир Путин обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с письмом с просьбой передать в собственность России расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.