У порядка 500 клиентов брокера ВТБ некоторые иностранные ценные бумаги не обслуживались в НКО АО НРД и учитывались на клиентском счете номинального держателя – Депозитария ВТБ напрямую в иностранных вышестоящих депозитариях Euroclear Bank S.A./N.V, Citi.
Набиуллина отметила, что экономика вступает в «непростой период структурных изменений, связанных с санкциями», которые в первую очередь сказались на финансовом рынке, но теперь «начнут все больше сказываться на экономике».
"Псковский городской суд признал их виновными в административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафов: Льву Шлосбергу -в размере 32 тысячи рублей, а Жанне Шлосберг – 30 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.