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Брокер ВТБ не смог перевести иностранные бумаги около 500 клиентов другим финорганизациям

По остальным иностранным бумагам ВТБ завершил перевод активов клиентов к другим 50 «профессиональным участникам рынка ценных бумаг», отметили в пресс-релизе.
Фонтанка.Ру
Комплексные решения, реализованные ВТБ, позволили клиентам брокера сохранить активы на фоне ограничительных мер США, Великобритании и ЕС.
SIA.ru
Бумаги клиентов были переведены к более чем 50 профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Интерфакс
У порядка 500 клиентов брокера ВТБ некоторые иностранные ценные бумаги не обслуживались в НКО АО НРД и учитывались на клиентском счете номинального держателя – Депозитария ВТБ напрямую в иностранных вышестоящих депозитариях Euroclear Bank S.A./N.V, Citi.
SIA.ru

Подробнее о событии

ВТБ не смог перевести иностранные бумаги около 500 клиентов
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Брокер ВТБ не смог перевести иностранные бумаги около 500 клиентов другим финорганизациям
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