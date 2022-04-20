Глава комитета по законодательству парламента Республики Крым Сергей Трофимов заявил, в свою очередь, что буква Z стала только символом освобождения «от неофашизма», и призвал проверить трактовку этого символа Поклонской экспертным сообществом, после чего, продолжил он, при наличии дискредитирующих признаков будет принято незамедлительное решение.