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Брокер Зельцер объяснил падение доллара и евро спросом на валюты и санкциями против России

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в интервью агентству «Прайм» объяснил, почему доллар и евро падают.
Lenta.ru
Спрос на валюту снижен на фоне западных санкций, которые распространяются, в том числе, на технологии и авиаперелеты.
ПРАЙМ
Отмены брокерских комиссий недостаточно, чтобы переварить обширное предложение валюты на рынке.
ПРАЙМ
Обе инвалюты обновили минимум с 8 апреля.
ПРАЙМ

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Эксперт заявил, что санкции против РФ тянут доллар и евро вниз
РЕН ТВ19:48
Брокер Зельцер объяснил падение доллара и евро спросом на валюты и санкциями против России
Lenta.ru19:35
Эксперт Зельцер назвал причиной падения доллара и евро западные санкции против России
РИА Новости19:17
Эксперт Зельцер: спрос на валюту США падает на фоне санкций и ограничений на импорт
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