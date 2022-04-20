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Брокер Зельцер объяснил падение доллара и евро спросом на валюты и санкциями против России

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в интервью агентству «Прайм» объяснил
, почему доллар и евро падают.
Lenta.ru
Спрос на валюту снижен на фоне западных санкций, которые распространяются, в том числе, на технологии и авиаперелеты.
ПРАЙМ
Отмены брокерских комиссий недостаточно, чтобы переварить обширное предложение валюты на рынке.
ПРАЙМ
Евро при этом стоил около 81 рубля, а обе валюты обновили свои минимумы с 8 апреля.
Московский Комсомолец

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Брокер объяснил падение доллара и евро на рынках
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