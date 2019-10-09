Экономика
РБКБрокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян
Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
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Профучастники фондового рынка предложили расширить доступ к несложным продуктам
Коммерсантъвчера в 18:12
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 04:10, Вашингтон
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государства».
Известия 02:39
Происшествия
Пассажир умер во время полета из Красноярска в Москву
Пассажир рейса Красноярск - Домодедово (Москва), из-за которого вечером во вторник самолет вынужденно сел в аэропорту Омска, скончался во время полета, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
РИА Новости 01:27
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Происшествия
Мэра мексиканского города привязали к машине и протащили по улицам
Как сообщает местное издание El Heraldo, разъяренные жители собрались перед зданием мэрии, потом силой выволокли оттуда градоначальника, привязали его к пикапу и тащили по асфальту до тех пор, пока машину не остановил полицейский патруль.
Российская газета 03:19
Музыка
Хаски выпустил клип на песню «Седьмое октября» в день рождения Путина
Что еще известно: Оригинальный трек «Седьмое октября» был опубликован в 2011 году.
Snob.ru вчера в 09:53
Гаджеты
Процессорные системы охлаждения Noctua NH-D15, NH-U12S и NH-L9i теперь доступны и в черном цвете
Компания Noctua сообщила о выпуске полностью черных версий процессорных систем охлаждения NH-D15, NH-U12S и NH-L9i.
iXBT.com 03:50
Политика
Депутаты Госдумы отказались от поездок в США из-за ФБР
Депутаты Госдумы пока не будут ездить в США из-за ситуации с депутатом Ингой Юмашевой, которую задержали и допросили сотрудники ФБР, заявила советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова.
Lenta.ru 03:47
Экономика
В России могут повысить налоги на малый бизнес
В Министерстве экономического развития предложили в следующем году повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%. Об этом сказано в тексте законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Аргументы недели 07 октября в 15:30
Происшествия
В Германии разбился американский истребитель F-16
Ореанда-Новости вчера в 11:39
Спорт
WADA подтвердило получение объяснений от Минспорта РФ
Руководство Всемирного антидопингового агентства подтвердило получение от российской стороны объяснений по поводу базы данных, полученной из московской лаборатории.
Российская газета 00:10
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт 07 октября в 13:34
Футбол
Месси думал об уходе из «Барселоны» из-за проблем с деньгами
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси думал об уходе из каталонской команды в 2013 году из-за финансовых трудностей.
Матч ТВ 03:44
Армия и оружие
Более 2,3 тыс. единиц военной техники поставлены в войска в этом году
Свыше 2,3 тыс. единиц новой и модернизированной военной техники уже получили Вооруженные силы РФ в этом году, сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
ТАСС вчера в 05:32
Армия и оружие
Лавров заявил о противоречивости и опасности действий США в Сирии
Россия в контактах с США заявляет об опасности их действий в Сирии, но не наблюдает изменений в позиции Вашингтона, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визита в Казахстан.
Интерфакс 03:24
Автоспорт
Владельцы «Игора Драйв» открыты к переговорам с руководством Формулы 1
Autosport.com.ru вчера в 04:38
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Очевидцы рассказали, как выглядела Заворотнюк во время выписки
Очевидцы выписки 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из Европейского Медицинского центра в Москве рассказали, как теперь выглядит пациентка.
Ugpressa.ru 03:24
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости 07 октября в 10:56
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Единоборства
Чазз Уизерспун станет соперником для Александра Усика
Sports.ru вчера в 15:36
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Известия вчера в 03:25
Космос
Роскосмос замаскирует свои космические аппараты от спутников-шпионов
Российские конструкторы космических аппаратов создали новый спутник, способный маскироваться при приближении к нему иностранного спутника-шпиона.
Военное обозрение 01:52
Политика
NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы»
Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
Газета.Ru 01:51
Политика
Путин и Шойгу провели отдых в тайге
Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Дождь 07 октября в 03:31
Авто
Mazda показал обновленный купе-кроссовер Mazda CX-4
Продажи купе-кроссовера на китайском рынке начнутся уже в этом месяце. Стоимость новинки пока не известна.
Тарантас Ньюс вчера в 02:52
Происшествия
Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
Вести.Ru вчера в 09:23