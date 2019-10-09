Экономика
РБКБрокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян
Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.
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Профучастники фондового рынка предложили расширить доступ к несложным продуктам
Коммерсантъвчера в 18:12
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Культура
Огромный концертно-выставочный комплекс построят в Петрозаводске
Карельский Минкульт попросил московских коллег дать денег на строительство Финно-угорского конгрессного концертно-выставочного комплекса на 1,2 тысячи мест.
Daily 03:50
Общество
Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы
Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее.
Известия 02:23
Происшествия
СМИ сообщили о самоубийстве ученого Владимира Ларина в Москве
Московский Комсомолец 03:16
Политика
Сенат США обвинил Россию в использовании соцсетей для помощи Трампу
18 апреля спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал свой доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп.
Lenta.ru вчера в 15:05
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Политика
Госдума приостановит командировки депутатов в США
Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.
Известия 03:42
Экономика
В Минэкономразвития предложили поднять налоги на малый бизнес
Министерство экономического развития РФ предложило повысить налоги для малого бизнеса на 4,9 %. Соответствующий документ опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
vtomske.ru вчера в 01:45
Гаджеты
Процессорные системы охлаждения Noctua NH-D15, NH-U12S и NH-L9i теперь доступны и в черном цвете
Компания Noctua сообщила о выпуске полностью черных версий процессорных систем охлаждения NH-D15, NH-U12S и NH-L9i.
iXBT.com 03:50
Политика
Фонд Навального включили в список иностранных агентов
Министерство юстиции России включило Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.
Коммерсантъ 05:14
Технологии
Сбербанк показал новые корпоративные цвета
Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, передает корреспондент РБК.
РБК 05:16
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность группы россиян, финансировавшей запрещенные в России террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государство».
Известия 02:39
Шоу-бизнес
Заворотнюк госпитализировали в центр для тяжелобольных пациентов
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностирован рак мозга, продолжила лечение в реабилитационной клинике для тяжелобольных пациентов.
Газета.Ru 04:11
Общество
Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.
Lenta.ru 04:53
Футбол
Сорви Головин: как звёзды нашего футбола играют в Европе этой осенью
Полузащитник Александр Головин в чемпионате Франции чередует эффектные матчи с красными карточками, тренер Леонид Слуцкий вывел «Витесс» в лидеры чемпионата Голландии, а вратарь Иван Злобин дебютировал в основном составе лиссабонской «Бенфики».
Известия вчера в 17:00
Политика
Стало известно о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета Палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах Белого дома выйти из Договора по открытому небу.
News.ru 07 октября в 19:40
Армия и оружие
ВСУ открыли огонь в районе запланированного разведения сил в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь в районе Петровского в Донбассе, где планируется отвод сил.
Известия 04:19
Общество
Электронную почту россиян предложили блокировать
1. Депутаты предлагают дать возможность блокировать почту россиян Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты за распространение запрещенной информации.
Lenta.ru вчера в 19:13
Кино
Наоми Харрис рассказала, что новый фильм о Бонде всех «шокирует»
Британская актриса Наоми Харрис рассказала, что новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" всех сильно удивит, сообщает Independent.
РИА Новости вчера в 08:06
Армия и оружие
Войска Турции начали пересекать сирийскую границу
«Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», – сообщил знакомый с ситуацией источник, передает ТАСС.
Взгляд.ру 04:46
Политика
Шойгу пожурил командиров за чванство и самодурство
Министр обороны России Сергей Шойгу раскритиковал военных командиров за то, что они устраивают совещания до полуночи и заставляют подчиненных работать в выходные и праздничные дни.
Lenta.ru 04:50
Происшествия
В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
BFM.ru вчера в 12:36
Политика
Лавров призвал Киев обеспечить выполнение Минских соглашений
Россия рассчитывает, что новое правительство Украины обеспечит последовательное выполнение минских договорённостей.
RT на русском 04:06
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье
Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию после того, как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.
РБК 05:20
Политика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Особое возмущение митингующих вызвало то, что глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов в соответствии с протоколом мероприятия занял кресло спикера парламента.
РИА Новости вчера в 18:40
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Игры
Новая Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
iReactor вчера в 16:09
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 07 октября в 13:20
Авто
Skoda опубликовала рендер нового Rapid для России
Компания Skoda опубликовала рендерное изображение нового лифтбека Rapid для российского рынка.
Тарантас Ньюс 03:40
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39