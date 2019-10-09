Брокеры и управляющие компании представили проект по внедрению единых требований к неквалифицированным инвесторам. По мнению рынка, у россиян должно быть право на свободу. Свобода действий неквалифицированных инвесторов не должна зависеть от суммы на брокерском счете.

Шоу-бизнес 44-летняя Натали Имбрулья родила первенца Напомним, еще в 2015 году Натали разоткровенничалась в одном из интервью и заявила, что еще надеется встретить человека, от которого сможет родить ребенка.

Политика Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.

Авто Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Спорт WADA получила ответ России по делу московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщается на сайте WADA.

Происшествия Украинский пранкер заочно арестован в России за оправдание терроризма Украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов), ранее распустивший слух о сотнях жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.

Гаджеты Создатель Android показал Essential Phone 2 Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.

Происшествия Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".