Экономика
Экономика сегодняБрокеры представили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян
Брокеры и управляющие компании представили проект по внедрению единых требований к неквалифицированным инвесторам. По мнению рынка, у россиян должно быть право на свободу. Свобода действий неквалифицированных инвесторов не должна зависеть от суммы на брокерском счете.
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Профучастники фондового рынка предложили расширить доступ к несложным продуктам
Коммерсантъвчера в 18:12
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Disney нашел актера на роль краба в «Русалочке»
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Франция и Германия осудили действия Турции в Сирии
Франция, Германия и Великобритания завершают [составление] совместного заявления, в котором будет предельно понятно указано, что мы решительно осуждаем то, о чём сообщается, - заключила она.
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В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном
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Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова
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Таганрожец Николай Добрынин заявил, что больше не будет сниматься в сериале «Сваты».
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Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
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Власти обсудят создание федерального земельного фонда
Власти начали обсуждение идеи создания федерального фонда земель сельскохозяйственного назначения, рассказали РБК два источника в правительстве.
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