Экономика

Экономика сегодняЭкономика сегодняБрокеры представили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян

Брокеры и управляющие компании представили проект по внедрению единых требований к неквалифицированным инвесторам. По мнению рынка, у россиян должно быть право на свободу. Свобода действий неквалифицированных инвесторов не должна зависеть от суммы на брокерском счете.
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Брокеры представили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян

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Брокеры попросили ЦБ не запрещать торговлю иностранными акциями

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Брокеры предложили свой вариант разделения инвесторов

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НАУФОР и НФА направили в ЦБ и Госдуму поправки к закону о категоризации инвесторов

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Профучастники фондового рынка предложили расширить доступ к несложным продуктам

Коммерсантъвчера в 18:12
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Объявились очевидцы выписки Заворотнюк из больницы

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Напомним, еще в 2015 году Натали разоткровенничалась в одном из интервью и заявила, что еще надеется встретить человека, от которого сможет родить ребенка.
Woman.ru 02:19
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В Москве нашли мертвым автора теории о расширяющейся Земле

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Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов

Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
РБК 09:16
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В Кремле прокомментировали публикацию NYT о «спецподразделениях ГРУ»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью в New York Times о том, что "спецподразделения" ГРУ стремятся дестабилизировать Европу, "криминальным чтивом".
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

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Эрдоган объявил о начале турецкой военной операции в Сирии

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Космонавт Овчинин остался без шашлыка после возвращения с МКС

Российский космонавт Алексей Овчинин остался без шашлыка, который он заказывал на место посадки, после возвращения с МКС.
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Авто

Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России

Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.
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Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена медицины

Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения.
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Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Армия и оружие

«Калибры» с подлодки «Колпино» поразили цели в Черном море

Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 «Колпино» провела стрельбу крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря.
РБК 10:13
Спорт

WADA получила ответ России по делу московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории, сообщается на сайте WADA.
Новый День 01:57
Политика

«Нафтогаз» отказался от продления старого контракта на транзит газа

Глава украинской газотранспортной компании «Нафтогаз» Андрей Коболев считает продление старого контракта с российским поставщиком газа Газпромом бессмысленным.
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Авто

Компания Skoda показала новый Skoda Rapid для России

Компания Skoda Auto опубликовала первый скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.
Автоновости дня 04:25
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде

Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.
Lenta.ru 06:17
Армия и оружие

Эксперт предостерег власти России от вмешательства в турецко-курдский конфликт

Лукьянов предположил, что у России существуют коммуникации на теневом уровне с турецкой стороной – на тему того, какие именно позиции турки займут в Сирии.
Взгляд.ру 05:30
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Disney нашел актера на роль краба в «Русалочке»

Газета.Ru 08:21
Армия и оружие

Франция и Германия осудили действия Турции в Сирии

Франция, Германия и Великобритания завершают [составление] совместного заявления, в котором будет предельно понятно указано, что мы решительно осуждаем то, о чём сообщается, - заключила она.
News.ru 11:05
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Происшествия

Подмосковного полицейского уволили за секс с 13-летней школьницей

Сотрудника полиции подмосковного Жуковского, подозреваемого в интимной связи с 13-летней девочкой, уволили из органов.
Газета.Ru 11:25
Происшествия

Украинский пранкер заочно арестован в России за оправдание терроризма

Украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов), ранее распустивший слух о сотнях жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня», заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.
News.ru 11:08
Гаджеты

Создатель Android показал Essential Phone 2

Новый гаджет Essential Phone 2 уже скоро может появиться на рынке. Этот смартфон показал создатель Android Энди Рубин, пишетпортал iXBT.com.
Вечерний курьер 04:41
Происшествия

Суд отказался восстановить на службе полицейского, задержавшего Голунова

Мосгорсуд отказал в удовлетворении иска бывшего сотрудника УВД по ЗАО Романа Феофанова, который пытался восстановиться на службе после увольнения по "делу Голунова".
Московский Комсомолец 11:05
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Таганрожец Николай Добрынин заявил, что уходит из сериала «Сваты»

Таганрожец Николай Добрынин заявил, что больше не будет сниматься в сериале «Сваты».
Donday.ru 09:46
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Путин уволил Глазьева с поста своего советника

Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
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Малыша, который родился в Турции, доставили в Челябинск

31 канал Челябинска 00:38
Общество

Власти обсудят создание федерального земельного фонда

Власти начали обсуждение идеи создания федерального фонда земель сельскохозяйственного назначения, рассказали РБК два источника в правительстве.
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Пашинян показал фото с Кардашьян после крестин ее детей в Армении

РБК 09:47
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

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