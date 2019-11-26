Экономика

Мой БрянскМой БрянскБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Руководитель региональной сети «БКС Премьер» Сергей Данилов заявил, что в ближайшее время число инвесторов с таким количеством накоплений на счету может увеличиваться каждый год в два раза.
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Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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Памятка для начинающего инвестора на фондовом рынке

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Forbes28 ноября в 00:53

Россияне с небольшими накоплениями несут деньги на биржу вместо банков

News.ru28 ноября в 04:30
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РБК вчера в 17:40
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Общество

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