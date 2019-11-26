Экономика
Мой БрянскБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Руководитель региональной сети «БКС Премьер» Сергей Данилов заявил, что в ближайшее время число инвесторов с таким количеством накоплений на счету может увеличиваться каждый год в два раза.
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с чего всё началось
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.РБК27 ноября в 23:00
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Брокеры заметили двукратный рост доли инвесторов с небольшими накоплениями на бирже
Forbes28 ноября в 00:53
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