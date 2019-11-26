Экономика
РБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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с чего всё началось
Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.РБК27 ноября в 23:00
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Российская и украинская делегации провели переговоры в Вене. Стороны обсудили газовые вопросы, передает Минэнерго.
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«Газпром» планирует направлять 50% прибыли на дивиденды с 2022 года
«Газпром» намерен выплачивать 50% дивидендов от скорректированной прибыли по МСФО в 2022 году, сообщается в презентации (.pdf) к конференции для инвесторов, которая запланирована на 5 декабря.
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На Урале коллектор забрал у должницы машину с ребенком внутри
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Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете
Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
Авто
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Организаторы поединка российского бойца ММА Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева сообщили, что на кону будет стоять специальный приз.
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Представлен умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition
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