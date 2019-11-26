Экономика

РБКРБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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с чего всё началось

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.
РБК27 ноября в 23:00

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Памятка для начинающего инвестора на фондовом рынке

Ведомости28 ноября в 15:13

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

РБК27 ноября в 23:00

Россияне с небольшими накоплениями несут деньги на биржу вместо банков

News.ru28 ноября в 04:30

Россияне ринулись на фондовый рынок

Ридус28 ноября в 02:30

Россияне разочаровались во вкладах и хлынули на биржу

Lenta.ru28 ноября в 01:42

Брокеры заметили двукратный рост доли инвесторов с небольшими накоплениями на бирже

Forbes28 ноября в 00:53

Брокер нужен, чтобы заниматься инвестициями. Но как его выбрать?

ТАСС28 ноября в 07:30
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Армия и оружие

В ЛНР сообщили о перестрелке между националистами и ВСУ у Золотого

Народная милиция ЛНР зафиксировала вооруженное противостояние между украинскими силовиками и националистами у населенного пункта Золотое в Донбассе.
Радио Sputnik 02:28
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
РИА Новости вчера в 10:43
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Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

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Газета.Ru вчера в 21:38
Армия и оружие

Армия Сирии отразила атаку террористов в Идлибе

Life.ru вчера в 21:03
Происшествия

Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
РБК вчера в 14:42
Футбол

«Арсенал» объявил об увольнении Эмери

Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала».
Матч ТВ вчера в 05:15
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

REGNUM вчера в 17:51
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
REGNUM вчера в 05:14
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Театры

Медведев поздравил Александра Тителя с 70-летием

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем Александра Тителя, художественного руководителя и главного дирижёра оперной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
РИА Новости 02:16
Политика

Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе

РБК 00:54
Происшествия

При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главк МЧС.
РБК 01:52
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Политика

В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

Киев пытается усилить позицию в переговорах с Россией по транзиту газа, заявил депутат Госдумы Валерий Селезнев, комментируя идею партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» запретить прямые поставки российского газа на Украину.
Известия вчера в 23:00
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Политика Сегодня вчера в 01:52
Футбол

Головин прокомментировал оскорбления Дзюбы

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказал мнение о ситуации с фанатами и Артемом Дзюбой.
Спорт-Экспресс 02:35
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия вчера в 15:41
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru вчера в 07:58
Происшествия

Скотланд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

Национальная служба новостей вчера в 12:12
Происшествия

Посольство назвало причину задержания судна с крымчанами в Британии

Посольство России в Великобритании заявило, что задержание в Портленде судна «Джирех», на борту которого находится российский экипаж, произошло из-за проблем с документацией.
РБК вчера в 21:37
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

Известия вчера в 22:09
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
РИА Новости вчера в 05:18
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну

Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Lisa.ru вчера в 09:29
Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
REGNUM вчера в 03:44
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:10 MSK 29 ноября понизился на 0.03% (-0.0003) до $1.1008 с $1.1011 предыдущего закрытия.
АК&М вчера в 02:13
Авто

Названы основные изменения для автомобилистов РФ с 1 декабря

Эксперты назвали основные изменения ПДД, которые нужно знать автомобилистам в РФ.
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Футбол

Жеребьевка ЕВРО-2020: Россия узнает последнего соперника по группе В

Третьим соперником россиян может стать только кто-то из пары Финляндия/Уэльс, потому что все четыре квартета плей-офф Лиги наций разводятся с группой B. В трех из них играют хозяева финального турнира, еще в одном – команда Косово, с которой сборная России (как и команды Сербии, Боснии и Герцеговины) не может встретиться на групповом этапе по решению УЕФА.
РИА Новости вчера в 16:05
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