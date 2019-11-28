Экономика

РБКРБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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с чего всё началось

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.
РБК27 ноября в 23:00

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Брокер нужен, чтобы заниматься инвестициями. Но как его выбрать?

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Брокеры заметили двукратный рост доли инвесторов с небольшими накоплениями на бирже

Forbesвчера в 00:53

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

РБК27 ноября в 23:00
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Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ

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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить газовую тему во ходе "нормандского саммита" в Париже, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:35
Армия и оружие

Видео запуска ракеты «Тополь» появилось в Сети

Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видеозапись запуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
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В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru вчера в 09:03
Политика

В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии

Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.
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Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
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Рудковская и Плющенко усилили охрану дома из-за угроз сыну

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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Политика

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Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
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Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Армия и оружие

Зеленский принял закон о воинских званиях по образцу НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает реформу воинских званий в армии по образцу стран военно-политический блока НАТО.
Газета.Ru 06:20
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Тедеско: рад победам «Зенита» и «Краснодара» в еврокубках

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Губернатор на Привокзальной площади: «Это бла-бла уже надоело»

Сегодня губернатор Валерий Радаев посетил в Саратове Привокзальную площадь. Темой визита стало положение дел с парковкой.
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Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу

Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
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Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами

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«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
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Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

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Спорт

НТВ заявил о взломе системы LIMS в 2015-2016 годах из США

В январе 2016 года стало известно, что он уехал в США вслед за своим заместителем Тимофеем Соболевским.
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Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья

"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
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Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
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В Тюмени высокопоставленный полицейский устроил банкет на премии подчиненных

Внезапно часть суммы отправилась на организацию банкета, остальные деньги полицейский оставил себе.
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