Экономика
РБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.РБК27 ноября в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:40, Ашберн
Армия и оружие
Глава Минобороны Британии назвал Россию реальной угрозой для НАТО
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является реальной угрозой для НАТО, для противостояния с которой нужно усилить международное сотрудничество.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Биатлон
Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU
Происшествия
Автобус со школьниками опрокинулся в Псковской области
В Псковской области сегодня, 29 ноября, опрокинулся рейсовый автобус, в котором на момент аварии находились десять пассажиров, в том числе семь детей — они ехали в школу.
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Политика
Путин и Зеленский смогут обсудить газовый вопрос на встрече в Париже
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут обсудить газовую тему во ходе "нормандского саммита" в Париже, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Видео запуска ракеты «Тополь» появилось в Сети
Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видеозапись запуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Происшествия
В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика
Политика
В РПЦ заявили о негативных последствиях закона о домашнем насилии
Реально помочь в борьбе с домашним насилием могло бы прямое указание главы государства министру внутренних дел о том, чтобы полиция реагировала на жалобы женщин на побои от мужа, считает Смирнов.
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко усилили охрану дома из-за угроз сыну
Неделю назад стало известно, что Яне Рудковской и Евгению Плющенко пришлось обратиться в полицию из-за угроз в адрес сына.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
Опрос показал отношение белорусов к России
Более половины (57,6%) жителей Белоруссии считают союзнические отношения с Россией наиболее приемлемыми для страны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования Центра международных отношений ИМИ МГИМО.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Армия и оружие
Зеленский принял закон о воинских званиях по образцу НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предполагает реформу воинских званий в армии по образцу стран военно-политический блока НАТО.
Футбол
Тедеско: рад победам «Зенита» и «Краснодара» в еврокубках
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско заявил, что рад за соперников по чемпионату России по футболу, которые одержали победы в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Общество
Губернатор на Привокзальной площади: «Это бла-бла уже надоело»
Сегодня губернатор Валерий Радаев посетил в Саратове Привокзальную площадь. Темой визита стало положение дел с парковкой.
Политика
Россия и Украина обсудили урегулирование вопросов по газу
Москва и Киев затронули темы урегулирования взаимных претензий по исполнению контрактов, условий транзита российского газа в Европу с 2020 года, а также перспективы прямой покупки российского газа для украинских потребителей.
Наука
Неандертальцы могли вымереть без конкуренции с сапиенсами
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Спорт
НТВ заявил о взломе системы LIMS в 2015-2016 годах из США
В январе 2016 года стало известно, что он уехал в США вслед за своим заместителем Тимофеем Соболевским.
Происшествия
Опера поспорили на секс с покончившей с собой Марией Клочковой в Сочи
Подозреваемый в смерти следовательницы Марии Клочковой опер мог заключить пари со своими коллегами на то, что лишит ее девственности.
Происшествия
Петербургских врачей наказали за фото с фаллосом пациента
Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.
Авто
Skoda запустила производство новой Skoda Octavia
Чешская компания Skoda объявила о старте производства обновленной Skoda Octavia, которая получит продвинутые параметры и производительность.
Происшествия
Прокурор попросила 14 лет колонии для экс-главы минфина Подмосковья
"Прошу признать Кузнецова виновным в инкриминируемых преступлениях, по совокупности назначить ему наказание в виде 14 лет колонии общего режима, со штрафом в размере рублей 1 миллиона рублей и лишением права занимать должности на государственной службе на 3 года", - заявила прокурор Амалия Устаева.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Происшествия
В Тюмени высокопоставленный полицейский устроил банкет на премии подчиненных
Внезапно часть суммы отправилась на организацию банкета, остальные деньги полицейский оставил себе.