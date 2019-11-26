Экономика

РБКРБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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с чего всё началось

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.
РБК27 ноября в 23:00

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Россияне с небольшими накоплениями несут деньги на биржу вместо банков

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РБК27 ноября в 23:00

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Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
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Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
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Уральским школьникам пришлось на морозе 40 минут ждать Шипулина

Уральским школьникам пришлось на морозе 40 минут ждать Шипулина Депутат Госдумы открывал в Краснотурьинске недостроенный стадион.
Екатеринбург-ТВ 04:34
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости вчера в 07:36
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

News.ru рассказывает, как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Вести.Ru 27 ноября в 02:10
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США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко

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ТАСС 06:32
Армия и оружие

Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
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Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве покинет пост

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ТАСС 27 ноября в 16:03
Происшествия

Главу архангельского УФНС подозревают во взяточничестве

Задержан руководитель управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО) Сергей Родионов, сообщает ТАСС.
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Биатлон

Оглашён состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету

Союз биатлонистов России (СБР) огласил состав участников смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
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Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер проинформировал о том, что рак поджелудочной железы считается в онкологии одним из самых агрессивных и смертельных видов рака.
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Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

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Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
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Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
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Общество

Что изменится в жизни россиян с декабря 2019 года

С 28 декабря вырастут размеры компенсаций за утрату багажа, вред жизни и здоровью пассажиров авиарейсов.
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Происшествия

В Псковской области перевернулся автобус с детьми

В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Интерфакс 03:46
Происшествия

Обвинение просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья

Прокурор попросила суд приговорить экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова к 14 годам колонии общего режима.
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Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии

Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Pravda.Ru вчера в 05:33
Происшествия

В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком

Коллектор в Екатеринбурге забрал у должницы машину, не заметив, что в ней находится ее трехлетняя дочка; с ребенком все в порядке, на мать заведено дело, а по микрокредитной компании ведется проверка, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
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Происшествия

В Канаде разбился одномоторный самолет

Пока неизвестно, сколько было человек на борту и не названо число погибших.
Восток-Медиа вчера в 12:16
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Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
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S1mple отказался от партнерства с Twitch

Александр s1mple Костылев: «Не могу снять партнерство из-за бана, пожалуйста, сделай это за меня, Twitch».
CyberSport.ru 06:22
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