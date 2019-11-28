Экономика

РБКРБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

РБКвчера в 23:00

Россияне разочаровались во вкладах и хлынули на биржу

Lenta.ru01:42

Брокеры заметили двукратный рост доли инвесторов с небольшими накоплениями на бирже

Forbes00:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:52, Ашберн
Происшествия

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
RT на русском вчера в 23:01
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря.
Вести.Ru вчера в 21:04
Политика

Саркози рассказал об упадке Запада

Экс-президент Франции Николя Саркози оценил демографическую обстановку в мире и заявил, что Запад перестал быть центром мира.
Телеканал 360° вчера в 23:42
Политика

Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
REGNUM вчера в 16:55
Общество

В Кремле назвали внутренним делом Кипра лишение Дерипаски гражданства

В начале ноября Bloomberg сообщил, что власти Кипра лишат гражданства 26 иностранцев, которые получили его с помощью программы инвестиций в экономику страны.
Интерфакс вчера в 04:37
Политика

В «Нафтогазе» пообещали не закрывать газовый вентиль

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что страна не будет перекрывать вентиль и прекращать поток газа из России, передает Deutsche Welle.
Газета.Ru 00:25
Здоровье

Минздрав внес в правительство законопроект о запрете ВИЧ-диссидентства

Минздрав внес в правительство законопроект, запрещающий распространение недостоверной информации о ВИЧ.
Афиша Daily 00:49
Происшествия

Источник сообщил о задержании главы Минздрава Ростовской области

РИА Новости 01:33
Политика

Украина оценила ущерб на возвращенных Россией кораблях

По предварительной оценке, сумма ущерба на возвращенных Россией украинских военных кораблях составляет не менее 55,5 миллионов гривен (2,3 миллиона долларов).
Lenta.ru вчера в 16:58
Происшествия

В Техасе прогремел взрыв на химзаводе

На нефтехимическом заводе в Порт-Нечес, американский штат Техас, прогремел мощный взрыв.
Известия вчера в 03:37
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине и думать о себе

РБК вчера в 15:29
Политика

Падение в бездну: Зеленский стремительно теряет доверие украинцев

По данным на конец ноября, позитивно к президенту Зеленскому относятся 52% опрошенных, негативно — 19%.
Украина.ру 00:43
Политика

Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК 26 ноября в 15:15
Общество

Росстандарт назвал долю некачественного бензина на заправках в Бурятии

Росстандарт составил карту нарушений в сфере розничной продажи автомобильного топлива на АЗС в регионах России, попала туда и Бурятия.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 18:47
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление «Чужие земли» и патч 7.23

Разработчики добавили в Dota 2 обновление The Outlanders («Чужие земли»).
Чемпионат 26 ноября в 13:25
Здоровье

Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Известия вчера в 23:08
Космос

Вокруг Млечного Пути обнаружили 19 галактик без темной материи

Ученые из Китая обнаружили в окрестностях Млечного Пути несколько карликовых галактик, лишенных темной материи.
МИР 24 вчера в 08:37
Культура

Пресняков-старший назвал идеального кандидата на «Евровидение-2020»

Музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал, кто, по его мнению, должен представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в следующем году.
ТВ Центр вчера в 11:57
Киберспорт

В Overwatch можно поиграть бесплатно целую неделю

Игромания.ру вчера в 02:16
Политика

Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

Вести.Ru вчера в 22:37
Футбол

«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Коммерсантъ вчера в 14:50
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
RT на русском 00:17
Армия и оружие

Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией

Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Утро.ru вчера в 01:31
Транспорт

Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.
Коммерсантъ вчера в 06:09
Происшествия

Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины

Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
РИА Новости 01:32
Армия и оружие

Первый модернизированный Ту-160М передали на испытания

Как уточнил источник, после завершения наземных отработок Ту-160М будет передан на этап летных испытаний.
ТАСС 01:47
Общество

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Аргументы недели вчера в 07:15
Политика

Депутат Рады рассказала о разбитых надеждах украинцев

Надежды жителей Украины на изменения после прошедших в этом году выборов в парламент не оправдались, заявила депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 22:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное