Экономика

РБКРБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
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Жители Кубани приняли запуск ракеты за НЛО

Необычное явление бурно обсуждают в Сети Краснодар, 28 ноября. Жители Кубани стали сегодня вечером свидетелями сигналов из космоса.
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Олигарха из списка Forbes уличили в публичной лжи о приватизации 90-х

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Спектакли «Театра.doc» проверят на антироссийскую пропаганду

Сцена из спектакля «Война близко» Три спектакля «Театра.doc» – «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228» – проверят на наличие антироссийской пропаганды.
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Москву назвали лучшим городом для туризма в мире

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C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

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Газета.Ru вчера в 05:21
Финансы

На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум

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