Экономика
РБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
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с чего всё началось
Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.РБК27 ноября в 23:00
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Экономика
Абрамович и Лисин проиграли аукцион по продаже «Трансконтейнера»
Группа «Дело» Сергея Шишкарева выиграла аукцион по продаже контрольного пакета компании «Трансконтейнер» — крупнейшего контейнерного оператора России.
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД
Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
Политика
Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН
Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Армия и оружие
Минобороны провело учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
С полигона Капустин Яр в Астраханской области провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».
Экономика
Германия признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС
Среди всех стран Евросоюза Германия обладает признаками наибольшего финансового благополучия, говорится в исследовании шведской компании Intrum AB.
Происшествия
Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
Единоборства
Емельяненко оказался на 20 килограмм легче Кокляева накануне боя
По информации из сюжета телеканала «РЕН ТВ», Михаил Кокляев показал результат в 134 килограмма, Александр Емельяненко продемонстрировал вес в 113,5 кг — что на 20,5 килограммов меньше.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн
Минфин выяснил, что миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать 70 трлн рублей, если будет введен предусмотренные будущим законом механизм стабилизации условий.
Финансы
На Украине идет укрепление гривны: доллар обновил четырехлетний минимум
Нацбанк Украины на сегодня, 28 ноября, установил официальный курс гривны к доллару на уровне 23,98 грн за $1.
Гаджеты
Motorola начала продажи в РФ смартфонов Moto G8 Plus и Moto E6 Plus
Общество
Стала известна стоимость проезда по мосту через Лену в Якутии
Политика
90 процентов белорусов выступили за союз с Россией
Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Второклассницу, которую выгнали с чаепития в школе в Новосибирске, избил одноклассник. Об этом рассказала сайту kp.ru мать девочки, Ирина.
Политика
В партии Зеленского решили «приглушить» свободу слова
Василевская-Смаглюк считает, что свобода слова на Украине «настолько сильна», «что ее пора бы уже приглушить».
Политика
На Украине оценили ущерб кораблям, возвращенным Россией
Власти Украины заявили, что ущерб, нанесенный трем кораблям, которые год находились на территории России, составляет $2,3 млн.
Кино
Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»
Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
Общество
Минтруд объявил о невозможности сделать 31 декабря этого года выходным
28 ноября мэр Москвы Сергей Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
Матвеев день: что запрещено делать 29 ноября
Считается, что 29 ноября не стоит делать покупки, так как они окажутся неудачными – одежда быстро износится или разонравится, техника сломается.
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Общество
Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей
Музыка
Клип Лободы и Линдеманна набрал более полутора миллионов просмотров
Клип группы немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна Lindemann под названием Frau & Mann за три дня набрал более 1,5 млн просмотров на YouTube, сообщает РИА "Новости" В съемках клипа приняла участие украинская певица Светлана Лобода.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой впервые встретилась с новорожденной сестрой
Старшая дочь футболиста от Юлии Началовой уже встретилась с маленькой сестрой.
Общество
NASA решило купить два места на «Союзах» для полетов к МКС
NASA намерено приобрести места на российских кораблях «Союз» для полетов на Международную космическую станцию (МКС), сообщается на сайте госзакупок beta.sam.gov.
Хоккей
Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Джерси Дэвилз" Никита Гусев стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс".
Политика
Трамп прилетел с необъявленным визитом в Афганистан
Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл с незапланированным визитом Афганистан, где встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани и поздравил дислоцированных там американских военных с Днем благодарения, сообщает Белый дом.