Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

с чего всё началось

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

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