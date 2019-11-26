Экономика

РБКРБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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с чего всё началось

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.
РБК27 ноября в 23:00

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Памятка для начинающего инвестора на фондовом рынке

Ведомости28 ноября в 15:13

Россияне разочаровались во вкладах и хлынули на биржу

Lenta.ru28 ноября в 01:42

Россияне с небольшими накоплениями несут деньги на биржу вместо банков

News.ru28 ноября в 04:30

Россияне ринулись на фондовый рынок

Ридус28 ноября в 02:30

Брокер нужен, чтобы заниматься инвестициями. Но как его выбрать?

ТАСС28 ноября в 07:30

Брокеры заметили двукратный рост доли инвесторов с небольшими накоплениями на бирже

Forbes28 ноября в 00:53

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

РБК27 ноября в 23:00
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Политика

«Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

"Нафтогазу Украины" не удалось через суды добиться ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко в эфире украинского "Радио НВ".
Газета.Ru 01:09
Футбол

Слуцкий уходит с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) на фоне пятого поражения подряд в нидерландском чемпионате.
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Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru 27 ноября в 12:44
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Происшествия

Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
РБК вчера в 22:58
Наука

Робот-лаборант провел за год 100 000 экспериментов

Хайтек+ 28 ноября в 03:35
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В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Армия и оружие

ВСУ один раз за сутки обстреляли ЛНР

ИА Новороссия 01:27
Политика

В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 03:08
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в поддержке поджигателей лесов

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в финансировании групп, которые предположительно организовывают лесные пожары в Амазонии.
REGNUM вчера в 21:49
Технологии

Автомобили инвалидов могут оснастить системой для управления жестами

Автомобили инвалидов предложили оснастить системой для управления жестами представители рабочей группы при Национальной технологической инициативе.
РЕН ТВ 02:12
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Поединок по правилам бокса, прошедший 29 ноября в Москве на "ВТБ Арене", завершился в первом раунде.
Газета.Ru вчера в 21:38
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

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Политика

РФ и Украина обсудили газовые вопросы в Вене

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минэнерго РФ.
Ридус 28 ноября в 14:06
Армия и оружие

Советская «Оса» сбила американский «Апач»

Советская зенитная ракетная система (ЗРС) «Оса» (SA-8 Gecko по классификации НАТО) подбила американский ударный вертолет AH-64 Apache («Апач»).
Lenta.ru 02:09
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк уехал из России

В свободное от работы время Петр Чернышев торопится к близким, чтобы поддерживать супругу, которая проходит сложное лечение, и заботиться о маленькой дочери.
StarHit.ru вчера в 23:00
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Актера сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

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Культуромания вчера в 03:06
Политика

Суд Амстердама возобновит процесс по скифскому золоту в декабре

Апелляционный суд Амстердама намерен возобновить процесс по скифскому золоту из крымских музеев в конце 2019 - начале 2020 года.
Газета.Ru 01:07
Здоровье

Какие продукты помогают нормализовать давление при гипертонии

Специалисты рекомендуют регулярно заниматься физическими нагрузками и включать в свой рацион продукты, которые помогают улучшить самочувствие и нормализовать артериальное давление при гипертонии.
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Политика

Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
РИА Новости 01:05
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование по новому маршруту в Сирии

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Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
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Здоровье

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Общество

Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря

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РБК 01:40
Футбол

Гендиректор «Зенита»: Война могут быть только на поле

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что война между «Спартаком» и сине-бело-голубыми будет только на поле.
Спорт день за днем 01:55
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 28 ноября в 03:43
Общество

Правительство одобрило законопроект о госконтроле

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РИА Новости 02:01
Общество

Елизавета II решила отказаться от престола

Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
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Политика

России предрекли военную базу в Индийском океане

Приобретение собственной военно-морской базы в Индийском океане, вероятно, является приоритетной задачей для России, пишет в The Indian Express главный редактор журнала по иностранным делам и директор Института южноазиатских исследований Национального университета Сингапура Раджа Мохан.
Lenta.ru 01:00
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
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