Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

с чего всё началось

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

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