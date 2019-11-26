Экономика
РБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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с чего всё началось
Рост числа инвесторов с небольшой суммой счета связан с тем, что вкладчики размещают в финансовые инструменты часть средств, сохраняя свои вклады, считает гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.РБК27 ноября в 23:00
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Брокеры заметили двукратный рост доли инвесторов с небольшими накоплениями на бирже
Forbes28 ноября в 00:53
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