Экономика
РБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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с чего всё началось
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.РБКвчера в 23:00
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