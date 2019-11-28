Экономика
РБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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с чего всё началось
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.РБКвчера в 23:00
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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
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ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
Здоровье
Екатеринбурженка отсудила у больницы полмиллиона за ошибки в лечении
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Армия и оружие
На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»
Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.
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Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка
Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
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Российским исследователям впервые удалось вырастить в космосе фрагменты костной структуры.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
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«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» и потеряла шансы на плей-офф ЛЕ
Украинская "Александрия" уступила на своем поле немецкому "Вольфсбургу" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и потеряла шансы на выход в плей-офф.
Шоу-бизнес
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Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
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Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты
Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Происшествия
ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»
ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
Политика
Россия и Украина обсудили претензии по газу
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Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 2020 года
Для снижения социальной напряжённости из-за чрезмерной закредитованности жителей России с 1 января 2020 года предлагается объявить кредитную амнистию.
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Главный дизайнер Apple покинул компанию
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