Экономика

РБКРБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Брокер нужен, чтобы заниматься инвестициями. Но как его выбрать?

ТАСС07:30

Карточка или вклад: где выгоднее и безопаснее хранить деньги

Аргументы и Факты06:05

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

РБКвчера в 23:00

Россияне ринулись на фондовый рынок

Ридус02:30

Россияне разочаровались во вкладах и хлынули на биржу

Lenta.ru01:42

Брокеры заметили двукратный рост доли инвесторов с небольшими накоплениями на бирже

Forbes00:53

Россияне с небольшими накоплениями несут деньги на биржу вместо банков

News.ru04:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

Выявлены существовавшие десятилетиями схемы коррупции в «Роскосмосе»

В «Роскосмосе» вскрыли схемы коррупции, существовавшие десятилетиями.
Lenta.ru 09:20
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Недвижимость

Назван средний срок выплаты ипотеки в России

Эксперты "Авито Недвижимость" провели исследование, которое имеется в распоряжении "Газеты.Ru", и выяснили, что в среднем, чтобы выплатить ипотечный кредит на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке, российской семье нужно почти 11 лет.
Газета.Ru 06:55
Происшествия

В Екатеринбурге зверски убили девятилетнего мальчика

Газета.Ru 09:03
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM 02:15
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 14:20
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Политика

Трамп впервые прибыл в Афганистан

Газета.Ru 14:05
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и вылетел из Лиги Европы

Футболисты ЦСКА сыграли вничью в домашнем матче с болагрским клубом "Лудогорец" в рамках группового этапа Лиги Европы.
Московский Комсомолец 14:50
Общество

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Министр труда Максим Топилин объяснил журналистам, почему невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем.
РИА Новости 11:12
Спорт

Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет

ОКР не является объектом расследования какой-либо организации, включая МОК и WADA, мы считаем, что ОКР будет формировать команды для участия в Играх-2020 в соответствии с Олимпийской хартией.
РИА Новости 06:35
Здоровье

Екатеринбурженка отсудила у больницы полмиллиона за ошибки в лечении

Вечерние Ведомости 04:52
Общество

World Travel Awards: Москва впервые получила туристический «Оскар»

Вести.Ru 14:34
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Армия и оружие

На Украине заявили о завершении разработки крылатой ракеты «Нептун»

Крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" успешно прошла в четверг этап испытаний, совершив полет на несколько сотен километров по заданному маршруту, сообщил генеральный директор и генеральный конструктор государственного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев.
РИА Новости 15:51
Политика

Карасин исключил возобновление авиасообщения с Грузией до конца года

Восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не стоит ждать до конца 2019 года, сообщил член Совета Федерации Григорий Карасин.
RT на русском 08:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка

Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
В курсе.ру вчера в 02:56
Космос

На МКС вырастили костный фрагмент скелета

Российским исследователям впервые удалось вырастить в космосе фрагменты костной структуры.
Южный Федеральный 25 ноября в 01:13
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru вчера в 09:39
Футбол

«Александрия» проиграла «Вольфсбургу» и потеряла шансы на плей-офф ЛЕ

Украинская "Александрия" уступила на своем поле немецкому "Вольфсбургу" в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги Европы и потеряла шансы на выход в плей-офф.
РИА Новости 15:08
Шоу-бизнес

Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками

Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
SM News 07:47
Футбол

Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт 11:09
Биатлон

Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты

Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
РИА Новости 14:50
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

ФСБ показала найденное силовиками оружие ликвидированной в Дагестане ОПГ «Шараповские».
РБК 03:14
Политика

Россия и Украина обсудили претензии по газу

Ранее стало известно, что «Газпром» намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено.
Lenta.ru 13:17
Экономика

В России предлагают объявить кредитную амнистию с 2020 года

Для снижения социальной напряжённости из-за чрезмерной закредитованности жителей России с 1 января 2020 года предлагается объявить кредитную амнистию.
Московский Комсомолец Улан-Удэ вчера в 07:03
Гаджеты

Главный дизайнер Apple покинул компанию

Главный дизайнер Apple Джонатан Айв покинул компанию, сообщает The Verge.
Rambler News Service 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное