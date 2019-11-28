Экономика
РБКБрокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
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с чего всё началось
Рост притока клиентов с небольшой суммой вложений подтвердили в Альфа-банке и Тинькофф Банке, которые, как и БКС, по данным Московской биржи, входят в семерку лидеров по привлечению частных инвесторов на фондовый рынок в 2019 году.РБКвчера в 23:00
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Армия и оружие
Турция отказалась поддержать план НАТО при нападении России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите Польши и прибалтийских стран при возможном нападении России, пока альянс не предложит Анкаре больше политической поддержки в борьбе с курдскими «Отрядами народной самообороны».
Здоровье
В больницах Чувашии не хватает более 400 медицинских работников
Более возрастные медицинские работники отныне смогут работать в малых городах и населенных пунктах республики с численностью населения до 50 тысяч человек.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Кино
В Сети появились постеры Дауни-младшего в роли доктора Дулиттла
Общество
Минпросвещения одобрило новые образовательные стандарты
Президент России Владимир Путин ставил перед ведомством задачу обновления образовательных стандартов в срок до 1 декабря.
Армия и оружие
КНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра
Общество
Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ
Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
Политика
Министр обороны Британии увидел в России «реальную угрозу» для НАТО
Россия «представляет реальную угрозу» для Североатлантического альянса, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Общество
Собянин отверг возможность сделать 31 декабря выходным днем в Москве
Перед Новым годом у правительства Москвы обычно больше работы, а у москвичей есть традиция 31-го числа собираться с коллегами, поэтому 31 декабря не получится сделать выходным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью «РИА Новости» в четверг, 28 ноября.
Футбол
Болельщики «Мальмё» подожгли статую Ибрагимовича
Болельщики шведского «Мальмё» подожгли статую бывшего футболиста клуба Златана Ибрагимовича.
Общество
31 декабря предлагают сделать выходным днём
Например, руководство Томской области по просьбе женщин рабочий день перенесли с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Общество
Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Наука
Машинное обучение показало, как работает краткосрочная память
Ученые использовали инструменты машинного обучения и в результате показали, что стабильную информацию можно найти в изменяющемся коде популяции нейронов.
Происшествия
Экс-начальник Кущевского РОВД Кубани найден мёртвым
Владимир Финько работал на посту начальника ОВД Кущевского района в период с 2001 по 2006 год, именно в тот период в станице Кущевской орудовала банда Цапков — по данным следователей, на счету банды было 19 убийств, в том числе — убийство семьи фермера Аметова, тогда преступники не пожалели и маленьких детей.
Гаджеты
В России появилось игровое кресло за 2,5 млн рублей
Гаджеты
Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул эту должность — информацию о нем убрали со страницы руководства на сайте компании.
Здоровье
Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Политика
Бизнес-миссии Чехии отказали в перелете из Москвы в Казань
На борту воздушного судна находились члены бизнес-миссии Чехии во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном.
Гаджеты
Процессоры Intel Rocket Lake-S получат графику Gen12
Пока что десктопные процессоры Intel Comet Lake-S десятого поколения не представлены официально, а в сети уже появились первые данные о Rocket Lake-S одиннадцатого поколения.
Здоровье
Екатеринбурженка отсудила у больницы полмиллиона за ошибки в лечении
Общество
В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).
Общество
В «Роскосмосе» объяснили высокую зарплату Рогозина
Доход Рогозина за 2018 год составил 29,5 млн руб. или $460 тыс. При этом годовая зарплата руководителей NASA не превышает $250 тыс. По словам Мельникова, все руководители госкорпорации имеют доступ к государственной тайне и ограничены в контактах и поездках за границу.
Футбол
Россия приблизилась к Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
28 ноября пополнить копилки своих стран в Лиге Европы могут московский ЦСКА, "Краснодар", лиссабонский "Спортинг", "Брага", "Порту" и "Витория" из Гимарайнша.
Спорт
Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
Космос
Пыльные бури уносят воду с Марса
Астрономы изучили пылевые башни – впечатляющие структуры, поднимающиеся на десятки километров над поверхностью Красной планеты и особенно устойчивые во время всепланетных пыльных бурь.
Происшествия