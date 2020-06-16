Армия и оружие
ИзвестияБронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
В Сирийской Арабской Республике (САР) подорвался российский бронетранспортер, повреждения незначительны. Об этом 16 июня сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, взрыв устроили боевики на трассе М4 в сирийском Идлибе, никто из военнослужащих не пострадал.
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Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Lenta.ru вчера в 22:54
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста вчера в 14:03
Общество
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Происшествия
Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ вчера в 09:46
Происшествия
В Красноярске задержана избившая внучку женщина
В Красноярске правоохранители задержали 53-летнюю женщину, которая избила свою внучку в лифте.
RT на русском 09:44
Общество
Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса
«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Футбол
Игнашевич — об автоголе с Испанией: «Я даже не знал, что забил»
Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич вспомнил о своем автоголе на ЧМ-2018 в матче против Испании.В игре в этом моменте я не почувствовал контакта с мячом, поэтому даже не понял, что забил в свои ворота.
Soccer.ru 07:57
Космос
На спутнике Сатурна нашли следы свежих извержений вулканов
Изучая снимки Титана, крупнейшего спутника Сатурна, американские ученые из Планетологического института в Тусоне заметили структуры, которые могут быть результатом недавних извержений вулканов.
Московский Комсомолец 07:57
Общество
Сенатор предложил сократить новогодние праздники в 2021 году
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:38
Армия и оружие
Боевики ВСУ трижды за сутки обстреляли территорию ДНР
ИА Новороссия 03:12
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Футбол
Мусаев официально стал главным тренером «Краснодара»
RT на русском 09:02
Политика
В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
"Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне", - подчеркнули в заявлении.
Газета.Ru 07:40
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Наука
Обнаружены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
Между мантией и ядром Земли обнаружены редкие геологические структуры.
Evo-rus.com 13 июня в 12:42
Происшествия
В ГИБДД уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе М-5
Как сообщало ИА REGNUM, на трассе М-5 грузовик протаранил пять легковых машин.
REGNUM 09:46
Наука
Съедобный робот-хобот может передавать лекарства животным
Исследователи из австрийского университета Иоганна Кеплера собрали роботизированный хобот слона, который может захватывать предметы и давать лекарства животным.
МедиаПоток 06:16
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Космос
Коричневый карлик в Плеядах оказался двойным
По оценкам ученых, масса компаньона Roque 12 может составлять от 10 до 42 масс Юпитера, так что, скорее всего, это тоже коричневый карлик (нижняя граница их массы обычно оценивается в 13-14 масс Юпитера, хотя существуют и другие мнения), при этом сохраняется вероятность и гигантской планеты.
Naked Science вчера в 03:45
Футбол
Болельщики «Ростова» смогут попасть на матч с «Сочи»
На игру смогут попасть приехавшие на отдых по путевке; те, то находится в Сочи более 14 дней и прошел обсерватор.
ФК Ростов 08:22
Общество
Black Lives Matter Foundation собрал четыре миллиона долларов пожертвований. Оказалось, фонд не имеет отношения к протестам
Еще 350 тысяч долларов для Black Lives Matter Foundation собрали на платформе GoFundMe, эти деньги также не стали переводить в фонд.
Snob.ru 06:29
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
Известия 02:35
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова передумала разводиться с Джиганом
Суд прокомментировал ситуацию журналистам: В конце марта Самойлова сообщила, что решительно намерена развестись с рэпером, с которым состоит в браке 10 лет.
Sunmag.me 04:30
Футбол
«Химки» подали документы на лицензирование для РПЛ и ФНЛ
15 июня руководство «Химок» подало документы для прохождения процесса лицензирования в РФС.
Metaratings вчера в 08:25
Происшествия
Суд сменил адрес домашнего ареста Стерненко
Украина.ру 09:20
Политика
Кремль усомнился в скором запуске авиарейсов между Россией и Грузией
В Кремле сомневаются в том, что авиарейсы между Россией и Грузией, приостановленные в июле прошлого года из-за обострения отношений между странами, скоро возобновятся.
Lenta.ru 08:48
Политика
Трамп подтвердил информацию о сокращении американских войск в Германии
Президент Трамп заявил, что сейчас в Германии находится около 50 тысяч американских военных, их число будет сокращено наполовину, то есть, на 25 тысяч.
ИА REX 06:23