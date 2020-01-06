Общество
Газета.RuБросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главы Чечни в Южном федеральном округе Руслана Гончаева.
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Тамерлан Носаев объяснил, зачем его сын разбросал в Волгограде 200 тысяч рублей
Блокнот Волгоград15:52
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Армия и оружие
«Сирийский экспресс» ВМФ России дал сбой
Религия
Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Армия и оружие
Китай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем Востоке
Недавние рискованные военные действия США ведут к эскалации напряженности на Ближнем Востоке, Китай призывает США не злоупотреблять военной силой, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Футбол
«Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии
Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Брусничный сок помогает снизить повышенное кровяное давление и улучшает работу сосудов, говорится в недавнем исследовании Хельсинкского университета.
Общество
Николь Кидман в эффектном платье блистала на красной дорожке с мужем
На красной дорожке премии «Золотой глобус» Николь Кидман появилась в сопровождении своего супруга Кита Урбана.
Шоу-бизнес
Певица Адель кардинально похудела в два раза
Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Религия
Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке.
Происшествия
В детском лагере Новгородской области внезапно заболели дети
Сообщается, что все дети находятся в удовлетворительном состоянии. Ситуацию взяла на контроль городская и областная администрация.
Общество
Первая леди Украины появилась на публике в шлепках
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Гаджеты
Зачем покупать Intel, если есть AMD? Процессоры Ryzen заняли 12 первых мест в рейтинге самых продаваемых CPU на Amazon
Около месяца назад процессоры компании AMD заняли восемь мест в десятке самых продаваемых CPU (Top 10 Best Selling) магазина Amazon в США, да и в ряде других стран ситуация была схожей.
Авто
Как быстро и эффективно убрать лёд с лобового стекла
Как максимально быстро и эффективно удалить лед с лобового стекла, рассказали эксперты журнала «Популярная механика».
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Фигурное катание
Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
Кино
Появился трейлер пугающего фильма «Новые мутанты» от Marvel
Кинокомпания 20th Century Fox наконец-то выпустила полноценный трейлер картины «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна.
Авто
Продажи автомобилей в США в 2019 году превысили 17 млн пятый год подряд
Продажи автомобилей в США превысили 17 млн пятый год подряд, однако в конце года спрос на машины ослаб, что ставит под сомнение возможность сохранения импульса к росту этого рынка в 2020 году.
Гаджеты
Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X
Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
Политика
Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке
Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Армия и оружие
Американский сенатор заявила о связи импичмента Трампа и убийства Сулеймани
Уоррен задалась вопросом, почему в одно и то же время произошло столь громкое убийство и начало процедуры импичмента главы США.
Здоровье
Названы болезни, с которыми нельзя ходить в баню
Баня и парная с высокой температурой противопоказаны при гипертонии и сердечно-сосудистых патологиях, сообщил главный внештатный специалист столичного депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.
Политика
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году пассажирском самолете
6 января в Twitter Роухани напомнил о сбитом американскими ВМС в 1988 году иранском пассажирском самолете A300.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа в адрес Ирака
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы немецкого МИД Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента США ввести санкции против Ирака.
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Возглавляемая США международная коалиция объявила о готовности выполнить требования Багдада о выводе иностранных войск с территории Ирака, свидетельствует письмо, переданное штабом коалиции иракским военным.
Общество
Telegram не станет контролировать блокчейн-платформу TON
Накануне Telegram опубликовал правила криптовалютного кошелька Grams, где сообщил, что проводимые транзакции будут проверяться и записываться в блокчейне, при этом Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON и поэтому не сможет гарантировать подтверждение транзакций.
Экономика
В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога
Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.
Киберспорт
К майнору в Буковеле выпустили линейку плюшевых игрушек
Разработкой и созданием игрушек занималась компания WP Merchandise.
Спорт
Большунов впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.