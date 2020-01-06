Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главы Чечни в Южном федеральном округе Руслана Гончаева.

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

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