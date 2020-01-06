Общество

Газета.RuГазета.RuБросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главы Чечни в Южном федеральном округе Руслана Гончаева.
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В Волгограде блогер разбросал деньги в толпу

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Боевики напали на военную базу США в Кении

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Глава МИД Ирана Зариф заявил о конце присутствия США в Западной Азии

Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о конце «зловредного присутствия» США в Западной Азии.
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«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
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Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

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Индия намерена запустить производство российских АК-203

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В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
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В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

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Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
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