Общество
Газета.RuБросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне
Поведение блогера, бросавшего деньги в толпу в Волгограде, обеспокоило руководство Чеченской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя главы Чечни в Южном федеральном округе Руслана Гончаева.
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Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Гаджеты
Появились изображения камеры Nikon Coolpix P950
Наряду с изображениями полнокадровой зеркальной камеры Nikon D780 источник опубликовал серию изображений, на которых запечатлена другая новинка Nikon, которая будет представлена в ближайшее время.
Экономика
С 1 января в РФ изменились правила расчета заработной платы
С 1.01.2020 г. в РФ подняли минимальный размер оплаты труда. Как пишет издание In-News.ru, он вырос до 12,130 тыс. рублей.
Общество
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Религия
Эстонский премьер по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник на русском языке поздравил всех православных с Рождеством Христовым.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Политика
Глава МИД Ирана Зариф заявил о конце присутствия США в Западной Азии
Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о конце «зловредного присутствия» США в Западной Азии.
Происшествия
В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП
Женщина-пешеход получила синяки и ушибы, когда легковой автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, помимо нее пострадали один из водителей и два пассажира, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Эрдоган готовится к переговорам с Путиным, нагнетая ситуацию в Ливии
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет усилить свою позицию перед переговорами с Владимиром Путиным, пытаясь показать мощь и силу страны.
Религия
Рождественский сочельник отмечают 6 января
Рождественский сочельник наступает вечером 6 января, перед Рождеством.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения о неправильном воспитании дочери
Алена Шишкова устала от постоянных обвинений пользователей в Сети о том, что она плохая мать и совсем не занимается воспитанием дочери Алисы.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати из России
Маленький Ратмир отдыхает на побережье Тихого океана вместе с остальными членами семьи.
Здоровье
Девушка заламинировала волосы дома и получила эффект не хуже, чем в салоне красоты
Через пару дней волосы просто вытянули утюжком, чтобы максимально был виден эффект от процедуры.
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.
Общество
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Политика
Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Армия и оружие
Индия намерена запустить производство российских АК-203
Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты Около 750 тыс. единиц АК-203 российского производства будут доставлены в Индию.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Общество
В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко
В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
Происшествия
В Нижегородской области 18-летний парень погиб, вступившись за женщину
Преступление произошло вечером 3 января. Двое молодых людей услышали женский крик о помощи. На пожилую женщину напал неизвестный мужчина.
Общество
Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»
Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
Происшествия
Новогодний рэп-баттл в питерском метро закончился дракой и стрельбой
Знакомство началось с рэр-баттла, а обернулось дракой и стрельбой. Местом действия стала станция метро "Спасская".
Спорт
Большунов впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской вышла на сцену после четырех операций
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла в свет после долгой реабилитации из-за полученной на отдыхе в 2018 году травмы.
Политика
Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа
Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.