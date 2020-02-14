Происшествия

Газета.RuГазета.RuБрошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать

Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в Шереметьево, забрала их родная мать. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство образования Хабаровского края. В ведомстве уточнили, что временная опека, которая была оформлена на бабушку, теперь не действует.
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