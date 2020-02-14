Происшествия
Газета.RuБрошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать
Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в Шереметьево, забрала их родная мать. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство образования Хабаровского края. В ведомстве уточнили, что временная опека, которая была оформлена на бабушку, теперь не действует.
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Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Гаджеты
Смарт-часы OPPO с функцией ЭКГ предстали на рендерах во всей красе
На рендерах часы показаны в цвете «розовое золото», но на коммерческий рынок, безусловно, поступят версии и в других исполнениях.
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
Политика
В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Количество жертв ДТП в Тамбовской области возросло до шести человек
Изначально сообщалось о пяти погибших, однако впоследствии в местных СМИ появились сведения об обнаружении тела шестой жертвы ДТП.
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендент на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
Политика
Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России
В Нидерландах отказали России в просьбе судить россиян, проходящих по делу МН17, на их родине, сообщает Reuters.
Кино
Федор Добронравов опроверг свой конфликт с Анатолием Васильевым
Актер Федор Добронравов, известный по главной роли в телесериале «Сваты», не подтвердил информацию о своей ссоре с коллегой по проекту Анатолией Васильевым.
Футбол
РФС одобрил реформу Кубка России
Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.
Происшествия
В Москве раскопали братскую могилу из 90-х
В Москве раскопали братскую могилу погибших в 90-х. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Общество
В России могут провести «гаражную амнистию»
В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Происшествия
В Челябинске горит цех на площади 2 тыс. кв. метров
Площадь возгорания в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске выросла до 2 тыс. кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России предложили запретить шуметь в дневное время суток. Депутаты хотят реализовать право человека на спокойную жизнь семей с детьми.
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Культура
Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Билли Айлиш представила песню «No Time To Die», которая станет заглавной композицией в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Политика
Экс-губернатор Калужской области Артамонов сообщил о переходе в Совфед
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на церемонии представления нового врио главы региона рассказал о своем переходе в Совет Федерации.
Кино
Появилось видео со съёмок «Отряда самоубийц — 2»
Марго Робби появилась в образе Харли Квинн на съёмках продолжения фильма «Отряд самоубийц» вселенной DC.
Здоровье
Директор онкоцентра Минздрава рассказала о сложностях с лекарствами
Ситуация с лекарственными препаратами в детской онкологии остается сложной, но уже намечен ряд мероприятий для решения данной проблемы, заявила генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, доктор медицинских наук, профессор Галина Новичкова.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Общество
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов
Сбербанк опроверг сообщения об утечке данных клиентов.