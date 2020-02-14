Происшествия
Газета.RuБрошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать
Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в Шереметьево, забрала их родная мать. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министерство образования Хабаровского края. В ведомстве уточнили, что временная опека, которая была оформлена на бабушку, теперь не действует.
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Общество
Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай прекращены
Чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно с 14 февраля прекращены в рамках мер по предупреждению распространения нового коронавируса.
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства России из-за угроз
Власти Турции предприняли дополнительные меры по охране посольства России в связи с угрозами в адрес российского посла Алексея Ерхова.
Хоккей
Голы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3. В составе «Рейнджерс» голы забили российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич.
Общество
Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» выплатить премию за сделку с российским «Газпромом».
Происшествия
Российские врачи скорой выбросили пациента в снег и уехали
В Каменск-Уральском Свердловской области врачи выбросили пациента из машины скорой в снег.
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Энергетика
Цена на нефть марки WTI растёт в ходе торгов
Цена на нефть марки WTI растёт в четверг, 13 февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
Приход ранней весны в этом году может быть опасен
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев дал несколько рекомендаций, которые помогут справится с недугами прихода ранней весны.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Футбол
Шахруди Дадаханов: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...»
С Валерием Филатовым, президентом "Локомотива" сразу договорились: перед игрой даем Левникову по пять тысяч долларов.
Здоровье
За сутки жертвами коронавируса в провинции Хубэй стали еще 116 человек
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
В результате аварии восемь человек погибли, двое пострадали. В правоохранительных органах сообщили, что все погибшие – граждане Украины.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Культура
Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш выпустила саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Происшествия
В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски
ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
Музыка
Юрий Антонов отложил юбилейный концерт из-за перенесенной операции
Армия и оружие
Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Футбол
Зидан сделал селфи с водителем, с которым попал в ДТП у базы «Реала»
Водитель Игнасио Фернандес, который был за рулем автомобиля, столкнувшегося с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, рассказал об инциденте.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Здоровье
Никитин назвал худшую больницу Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал Балахнинскую центральную районную больницу худшим учреждением здравоохранения в регионе.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
Политика
Рамзан Кадыров сменил трёх министров в правительстве
Общество
Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов
Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору вина для романтического ужина
Для первого свидания рекомендуется остановить свой выбор на легких и игристых винах — пузырьки создадут романтическое настроение и помогут создать нужную атмосферу.