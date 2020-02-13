Происшествия

ИзвестияИзвестияБросившего детей в Шереметьево мужчину задержали

Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства 13 февраля.
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СК задержал бросившего детей в Шереметьево мужчину

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Источники портала «MENA Defence» сообщили, что на авиаремонтном заводе в городе Ржев начался процесс модернизации первых шести фронтовых бомбардировщиков Су-24.
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Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
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Украина обсудила с ООН проведение переписи населения в Крыму и на Донбассе.
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