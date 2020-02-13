Происшествия
ИзвестияБросившего детей в Шереметьево мужчину задержали
Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства 13 февраля.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
В Хабаровске задержан «шереметьевский отец», прилетевший с телевидением
Хабаровский край сегодня06:45
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 07:01, Ашберн
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Экономика
Минфин оценил стоимость контрольного пакета акций Сбербанка
Министр финансов Антон Силуанов рассказал, сколько правительство заплатит ЦБ за контрольный пакет акций Сбербанка.
Культура
Ксения Собчак представила новое шоу на Первом канале
Пока звезда появилась в шоу без Александра Гордона, но в будущем он разделит с ней съемочную площадку.
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Политика
Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Армия и оружие
В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент говорить о непосредственном вмешательстве США в ситуацию в Идлибе нельзя.
Авто
BMW отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Наука
Найдены окаменелости черепахи размером с автомобиль
Окаменелости черепахи размером с автомобиль были обнаружены на территории современной Южной Америки.
Общество
Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус
Футболист Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за неудачной шутки про коронавирус, передает РИА Новости.
Кино
Михаила Калашникова увидят на Берлинском кинофестивале
В ближайшее время в рамках Берлинского кинофестиваля покажут картину о знаменитом конструкторе Калашникове, но ее название изменят.
Происшествия
В Японии и на Курилах произошло землетрясение магнитудой 7,0
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на северо-востоке Японии, эпицентр находился к югу от острова Итуруп (южные Курилы), передало в четверг, 13 февраля, центральное метеорологическое агентство Японии.
Политика
Алексей Гордеев избран вице-спикером Госдумы
Бывший вице-премьер Алексей Гордеев, приступивший в четверг к выполнению депутатских обязанностей, избран заместителем председателя Госдумы, передает "Интерфакс".
Политика
В Крыму ответили на отказ Рады поставлять воду на полуостров
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram сообщил, что парламентский комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение о невозможности поставок воды в Крым "до его деоккупации".
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Армия и оружие
Россия модернизирует бомбардировщики Су-24 для Алжира
Источники портала «MENA Defence» сообщили, что на авиаремонтном заводе в городе Ржев начался процесс модернизации первых шести фронтовых бомбардировщиков Су-24.
Футбол
Финал Кубка России по футболу пройдёт в Екатеринбурге
Напомним, что Екатеринбург уже принимал финал Кубка России по футболу в 2012-м году.
Общество
Московский суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал на 4 миллиона рублей американскую компанию Twitter за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
Мишустин констатировал дороговизну ипотеки для россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин, заявил что ипотека в России остается очень дорогой.
Общество
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
Политика
Жириновский пришел в белых перчатках на заседание Госдумы
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский пришел в четверг, 13 февраля, в белых перчатках на заседание Госдумы.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Общество
Выяснилось, от кого забеременела 13-летняя школьница из Железногорска
Общество
В Белоруссии могут «осовременить» герб
Последний раз герб Белоруссии меняли в 2012 году — было скорректировано число лепестков на цветах льна, а также изменились шрифты и оттенки.
Политика
Украина пересчитает население Крыма с помощью спутника
Украина обсудила с ООН проведение переписи населения в Крыму и на Донбассе.