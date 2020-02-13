Происшествия

ИзвестияИзвестияБросившего детей в Шереметьево мужчину задержали

Следственный комитет (СК) России задержал мужчину, который бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте ведомства 13 февраля.
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Комсомольчанина, бросившего сыновей в аэропорту Шереметьево, задержали в Хабаровске

КП - Хабаровск06:50

СК РФ подтвердил задержание бросившего детей в Шереметьево отца

ТК Звезда06:11

СК задержал бросившего детей в Шереметьево мужчину

РБК06:08

СК задержал мужчину, бросившего своих детей в Шереметьево

ТАСС06:04

Комсомольчанин, бросивший детей в Шереметево, задержан в Хабаровске

АиФ Хабаровск05:52

В Хабаровске задержан «шереметьевский отец», прилетевший с телевидением

Хабаровский край сегодня06:45

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

РИА Новости06:15
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Политика

США ввели санкции против трёх организаций из России

Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.
RT на русском 09:19
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
РБК вчера в 09:54
Общество

Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ переносить серверы в РФ

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter и Facebook на 4 миллиона рублей каждого за их отказ локализовать базы данных россиян на территории РФ.
Российская газета 08:22
Политика

Путин объяснил важность работы над поправками в конституцию

Президент России Владимир Путин объяснил важность работы над поправками в Конституцию РФ, которые он предложил ранее.
iReactor 07:23
Биатлон

Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

В смешанной эстафетной гонке 2x6 + 2x7,5 км, которая проходила в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянской Антерсельве, победу одержала команда Норвегии.
RT на русском 09:53
Футбол

Новичка «Манчестер Юнайтед» отправили в карантин из-за коронавируса

Как сообщает Mirror, новичок не смог сразу присоединиться к новой команде - издание отмечает, что нападающий занимается вне комплекса "МЮ".
РЕН ТВ вчера в 20:48
Футбол

Агент Кокорина подтвердил переход футболиста в «Сочи»

Коммерсантъ 09:19
Наука

Рост квантовых возмущений в ранней Вселенной был оценен физиками

Специалистам удалось построить численную модель роста неоднородностей из квантовых флуктуаций в границах теории инфляционного расширения.
Anonsens вчера в 14:29
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец 11 февраля в 06:50
Происшествия

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Авто

Опубликованы первые изображения нового Renault Logan

Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
SpeedMe 07:38
Интернет

Число пользователей WhatsApp достигло двух миллиардов

В администрации WhatsApp отметили, что мессенджер уделяет большое внимание защите информации и использует сквозное шифрование данных.
Говорит Москва вчера в 12:00
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Политика

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Интерфакс 05:07
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских и сирийских военных в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию и Сирию в нападении на мирных жителей в сирийской провинции Идлиб.
Газета.Ru вчера в 07:20
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Экономика

Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным

Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Российская газета 07:16
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов оказался в центре секс-скандала.
Shraibikus News 08:31
Экономика

Банк России решил отменить комиссии за переводы по номеру телефона

Банк России решил вернуть нулевые тарифы для банков за P2P-переводы в Системе быстрых платежей (между физическими лицами), которые действовали в течение первого года ее работы.
Российская газета 09:26
Кино

«Аритмия» стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Российская газета вчера в 03:54
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости 11 февраля в 11:36
Происшествия

Дорога в месте смертельного ДТП в Псковской области была влажной

Асфальтобетонное покрытие на участке дороги в Псковской области, где произошло тяжелое ДТП с участием фуры и микроавтобуса, было влажным.
REGNUM вчера в 23:17
Хоккей

Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

КМВ Новости вчера в 13:00
Экономика

Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России

Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
RT на русском 03:27
Происшествия

Талькову-младшему вынесли приговор за повторную езду в пьяном виде

Lenta.ru 08:48
Общество

Мосгорсуд оставил в силе приговор Егору Жукову

Мосгорсуд оставил в силе приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, передает «Интерфакс».
BFM.ru 09:55
Политика

Столтенберг призвал Зеленского урегулировать ситуацию в Донбассе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс призывает президента Украины Владимира Зеленского приложить дополнительные усилия для урегулирования конфликта в Донбассе.
Известия 07:59
Политика

Социологи заметили ухудшение отношения россиян к Украине

Предыдущий опрос социологи проводили в сентябре 2019 года, тогда они зафиксировали рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных заявили, что хорошо относятся к соседней стране (31% — плохо).
РБК вчера в 23:00
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